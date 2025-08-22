La F1 est prête à retrouver un Grand Prix en Allemagne

Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, se dit "prêt à négocier" pour relancer le Grand Prix d’Allemagne.

Récemment, le circuit du Nürburgring faisait le point sur un éventuel retour en Formule 1 mais l’aspect financier reste un obstacle majeur (à lire ici).

L’Allemagne possède une longue histoire en F1, ayant accueilli sa première course de championnat du monde en 1951.

À une époque, la F1 était si populaire dans le pays qu’elle organisait deux courses par an, le Grand Prix d’Allemagne à Hockenheim étant complété par le Grand Prix d’Europe au Nürburgring de 2008 à 2014.

Mais après l’abandon du Nürburgring en 2015, le contrat d’Hockenheim a également expiré en 2019, ce qui avait déjà réduit l’organisation de la course à une fois tous les deux ans.

La dernière course de F1 en Allemagne a eu lieu en 2020, lorsque les restrictions liées au COVID ont remanié le calendrier. Le Nürburgring a proposé son circuit sous la bannière du Grand Prix de l’Eifel.

Bien que la F1 réduise sa présence européenne au profit de nouveaux marchés, Domenicali a souligné que l’Allemagne restait stratégiquement importante pour le championnat et a déclaré qu’il reviendrait dans le pays si un promoteur manifestait de l’intérêt.

"L’argent est secondaire pour le moment. Il s’agit avant tout de savoir avec qui nous devons discuter. Nous sommes prêts à discuter."

"L’Allemagne est l’Allemagne et sa place est en Formule 1. Donc, si quelqu’un est sérieusement intéressé, il trouvera un moyen de me contacter."

Domenicali a reconnu la place de l’Allemagne dans l’histoire de la F1, mais a également souligné la concurrence à laquelle elle est confrontée de la part d’autres nations désireuses d’obtenir une place. Les places disponibles vont se raréfier même si un système d’alternance commence à être mis en place, la Belgique étant le premier pays à en profiter.

"Le temps presse. Il y a une longue liste d’attente d’entreprises, et même de pays, avec leurs Premiers ministres et leurs rois, qui attendent désespérément une course."