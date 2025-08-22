McLaren F1 : Norris et Piastri vont-ils s’accrocher ’tôt ou tard’ ?

Juan Pablo Montoya est impressionné par la sérénité qui se dégage de McLaren F1 cette année, avec une communication tout le temps positive et une grande liberté. Le Colombien, qui a roulé en 2005 et 2006 à Woking, admet voir des changements importants.

"Vu la façon dont McLaren fonctionne avec ses deux pilotes, qui s’entendent à merveille au sein de l’équipe, pensez-vous que Max viendrait perturber cet équilibre ?" interroge Montoya. "Toto Wolff, chez Mercedes, est quelqu’un qui veut gagner à tout prix."

"Je pense que Toto est un moteur différent de ceux du groupe McLaren. Le groupe McLaren est dans une bonne dynamique, c’est la paix et l’amour, tout le monde est heureux, nous sommes les meilleurs amis du monde et nous nous tenons la main lorsque nous courons ensemble."

"Mais si j’étais du genre à parier, je dirais qu’il y aura une explosion chez McLaren à un moment donné. C’est le championnat du monde qu’ils disputent. À quand remonte la dernière fois que McLaren a eu un champion du monde ? En 2008, avec Lewis. Ils ont le titre des constructeurs dans la poche et ils veulent laisser les pilotes courir."

"Et ils veulent voir des courses équitables. Ce qui est important chez McLaren aujourd’hui, c’est qu’ils donnent de la liberté à leurs pilotes et qu’ils sont très équitables dans la façon dont ils les gèrent. À l’époque où j’étais là-bas, tout était très contrôlé."

Oscar Piastri a failli accrocher deux fois Lando Norris lors des trois dernières courses, tandis que le Britannique avait percuté son équipier au Canada. Montoya s’attend à d’autres tensions à l’avenir : "Quand on est menés au score, c’est facile de se ressaisir et de faire ce qu’il vient de faire. Et on commence à voir l’enthousiasme monter. Oscar a perdu un peu de son sang-froid."

"Mais cela signifie qu’Oscar va se donner à fond pour remonter la pente. Lando ne peut pas se relâcher et Oscar doit se montrer à la hauteur. Donc, on va arriver à un point où, que ce soit intentionnel ou non, ils vont se rapprocher. Chaque point va compter. Chaque passe que vous ne faites pas, chaque plongeon que vous ne faites pas, ce sont des points que vous avez perdus."

"La question pour moi est de savoir si tôt ou tard, ils vont finir par s’accrocher. Vous allez vous retrouver dans une situation où, comme ils sont si proches au classement, chaque position comptera. Vous en arriverez à un point où il vaudra mieux percuter votre coéquipier plutôt que de perdre les points nécessaires pour remporter le championnat."

"Quand nous arriverons aux dernières courses, et qu’un pilote aura cinq points d’avance et vous dépassera, ce qui signifiera un revirement au classement, quelqu’un va faire quelque chose de fou. Peu importe la qualité de leur relation actuelle ou future, c’est une occasion rare pour eux de devenir champions du monde."

"Mais imaginons que vous soyez Oscar et que vous ayez 10 points d’avance avant les deux dernières manches. Et que Lando vous batte, ou qu’il soit devant vous au Qatar et que vous ayez une chance de le dépasser, à quel point serez-vous agressif dans ce dépassement ?"

"Il faut se donner à 100 % : soit je termine en tête, soit on se plante. Imaginons que Lando soit derrière et qu’il soit sur le point de remporter le titre s’il gagne la dernière course, vous pensez qu’Oscar va le laisser gagner sans rien faire ? Pas question, p*tain !"