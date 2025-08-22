Villeneuve : Verstappen ’voit rouge’ et risque une suspension pour un Grand Prix

Max Verstappen est toujours sous la menace d’une suspension pour une course, même si sa situation s’est un peu améliorée en juillet. Et il faut peu de choses pour déclencher cela selon Jacques Villeneuve.

Après une collision avec George Russell lors du Grand Prix d’Espagne, Verstappen a reçu trois points de pénalité de la part des commissaires, portant le nombre de points du champion du monde à 11, alors qu’un total de 12 entraîne une suspension automatique d’une course.

Il a couru sous cette menace lors des Grands Prix du Canada et d’Autriche, mais s’en est sorti sans pénalité, perdant deux points au lendemain de son abandon au premier tour en Autriche.

Cependant, le Néerlandais reste à neuf points de pénalité jusqu’au Grand Prix de Mexico en octobre, ce qui signifie qu’il est toujours le pilote le plus exposé au risque d’une suspension.

L’année dernière, la capacité de Verstappen à craquer sous la pression a été démontrée à plusieurs reprises, notamment lors de la course au Mexique, où il a reçu 20 secondes de pénalité pour avoir forcé Lando Norris à sortir de la piste à deux reprises en quelques secondes.

C’est cette faiblesse qui, selon Villeneuve, pourrait déclencher une suspension pour Verstappen.

"Tout le monde a un point faible, un point sensible."

"Max voit parfois rouge et devient un peu trop agressif, ce qui lui coûte cher, et dans les courses automobiles modernes, cela se traduit par des points sur sa licence."

"Il est maintenant à trois points d’une suspension pour une course, et il y a un risque que cela arrive, et il pourrait piloter différemment à cause de cela."

"Russell connaît ce point sensible, il l’a dit, les autres pilotes aussi, notamment Norris et Piastri, et ils ne sont pas dans la même situation délicate que Verstappen."

"C’est un avantage pour eux dans la course au titre mais avec 100 points de retard ou presque, Verstappen n’est plus vraiment dedans."