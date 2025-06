Pourquoi le Nürburgring ne veut pas du retour de la F1 sur son circuit

Le patron du célèbre circuit du Nürburgring a confirmé que l’Allemagne n’était pas près de revenir en Formule 1.

Même si la F1 est ouverte à la préservation des événements européens clés grâce à un nouveau système de rotation des courses, et qu’Audi devrait rejoindre Mercedes sur la grille l’année prochaine, Toto Wolff estime qu’un retour au Grand Prix d’Allemagne est encore loin.

"L’ambiance économique en Allemagne n’est apparemment pas propice à une course de Formule 1 pour le moment," avait déclaré le patron de l’écurie Mercedes ce week-end à Barcelone (à lire ici).

Suite aux déclarations de Wolff, le Nürburgring, dont la dernière course de F1 avait eu lieu en 2020 de manière exceptionnelle en pleine crise sanitaire, a réagi.

"Dans le modèle actuel, nous, en tant qu’exploitant du circuit, serions tenus d’acheter le plateau de la Formule 1 et d’en couvrir les coûts grâce à la vente de billets," a déclaré le directeur général Ingo Boder.

"C’est une tâche quasiment impossible. Tous les autres droits marketing appartiennent à la Formule 1."

"De plus, l’infrastructure du circuit sera bloquée pendant environ deux semaines pour le montage et le démontage, et ne pourra être utilisée ni commercialisée à d’autres fins pendant cette période. Pour ces raisons, le projet n’est pas pertinent pour nous, en tant qu’entreprise privée."

Interrogé sur la date des dernières discussions avec la Formule 1, il a répondu : "Les derniers contacts remontent à un an environ."