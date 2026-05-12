Leclerc ’analyse absolument tout’ chez Hamilton chez Ferrari

Charles Leclerc estime avoir identifié l’un des secrets majeurs derrière l’immense réussite de son équipier chez Ferrari, Lewis Hamilton. Selon le Monégasque, c’est avant tout l’approche du septuple champion du monde qui constitue la véritable base de son incroyable palmarès en Formule 1.

Depuis l’arrivée très médiatisée de Hamilton chez Ferrari après son départ de Mercedes, Leclerc profite de l’occasion pour se mesurer au pilote le plus titré de l’histoire de la discipline. Et le pilote monégasque n’a pas hésité à observer de très près les méthodes de travail de son nouvel équipier.

Les deux hommes disputent désormais leur deuxième saison ensemble chez Ferrari. Jusqu’ici, Leclerc a d’ailleurs largement tenu tête au Britannique sur le plan comptable.

En 2025, le Monégasque avait dominé Hamilton 242 points à 156 au championnat. Et en ce début de saison 2026, Leclerc compte déjà deux podiums contre un seul pour son équipier britannique.

Interrogé sur les enseignements tirés de sa collaboration avec Hamilton depuis presque un an et demi, Leclerc a expliqué avoir minutieusement étudié les habitudes et la préparation du septuple champion du monde.

"Depuis le jour où Lewis est arrivé dans l’équipe, cela a été pour moi une énorme opportunité d’apprendre de lui," a confié Leclerc.

Le pilote Ferrari assure avoir observé chaque détail du fonctionnement d’Hamilton, bien au-delà du simple pilotage.

"J’ai analysé absolument tout ce qu’il fait dans sa préparation, jusqu’au moment où il saute dans la voiture."

Leclerc précise toutefois que les différences de pilotage entre les deux hommes restent souvent liées aux caractéristiques de chaque circuit.

"Ensuite, je dirais que le pilotage est quelque chose de plus spécifique selon les circuits. Nous avons chacun nos points forts et parfois je vais regarder ce qu’il fait dans un virage en particulier et analyser cela, mais c’est davantage propre à chaque piste."

Pour le Monégasque, le véritable élément distinctif d’Hamilton ne réside donc pas uniquement dans sa vitesse pure, mais surtout dans sa méthode de travail et son approche globale de la compétition.

"Oui, je pense que c’est son approche qui lui a permis d’obtenir tous les succès qu’il a connus dans le passé."

Hamilton a rejoint Ferrari avec l’objectif de mettre fin à la longue disette de titres de la Scuderia.

L’écurie italienne n’a plus remporté le moindre championnat depuis le titre constructeurs décroché en 2008, tandis que Kimi Räikkönen demeure, avec sa couronne de 2007, le dernier champion du monde pilotes sacré chez Ferrari.

De son côté, Hamilton continue de poursuivre un huitième titre mondial record. Mais pour Leclerc, véritable figure de proue du projet Ferrari depuis plusieurs années, le rêve ultime reste toujours d’être le premier à ramener le titre mondial à Maranello.