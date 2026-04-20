Audi F1 est prête à de nombreux compromis pour ’ajuster’ le règlement 2026

Audi F1 est prête à faire l’impasse provisoirement sur la promesse de la Formule 1 lors de son arrivée, qui consistait à des nouveaux moteurs avec 50 % d’énergie électrique et 50 % d’énergie thermique, une condition importante pour la marque aux anneaux quand elle a validé son arrivée.

Les motoristes et les écuries de F1 se réunissent ce lundi avec les dirigeants de la série et la FIA pour discuter d’une série d’idées visant à résoudre les premiers problèmes liés au règlement 2026.

Il a été suggéré qu’une grande partie des problèmes actuels pourrait être éradiquée si l’élément moteur à combustion interne était rendu plus puissant, ou l’élément électrique réduit en matière de puissance et de déploiement.

Modifier la puissance du moteur à court terme par une augmentation du débit de carburant n’est pas réaliste et ne pourrait entrer en jeu qu’en 2027, tandis que réduire les 350 kW de puissance électrique autorisés actuellement serait controversé.

L’une ou l’autre de ces directions nécessiterait de s’éloigner du chiffre symbolique de 50/50, qui était considéré comme un élément critique du règlement ayant attiré de nouveaux constructeurs tels qu’Audi. Mais le directeur du projet Audi F1, Mattia Binotto, insiste que ce n’était pas le seul critère qui a attiré la marque en Formule 1.

"Je pense qu’Audi n’a pas été partie prenante de la décision du 50/50" a déclaré Binotto à The Race. "C’était avant. Certes, lorsqu’Audi a décidé de nous rejoindre, c’était pour les moteurs à haute efficacité, le carburant durable, une part significative d’électrification et ensuite la suppression du MGU-H, car Audi estimait que la connaissance [de cela] aurait été un avantage compétitif par rapport aux constructeurs précédents. Mais Audi n’a pas fait partie de la discussion sur le 50/50."

Le Suisse indique qu’Audi acceptera tout changement qui peut aider la Formule 1. Et bien qu’il soit conscient que l’intérêt personnel dictera probablement la manière dont les écuries et les constructeurs voteront, il espère que les personnes impliquées en feront de même.

"Je pense que ce serait mauvais si cela devenait politique, car je pense que tout le monde a intérêt à rendre ce sport le meilleur possible. Dans certaines situations, nous devons comprendre que nous faisons tous partie d’un grand business, et nous devons le maintenir ainsi."

"Donc, si cela devient politique, je penserais que quiconque le politise se trompe. Nous devons travailler tous ensemble pour l’améliorer autant que possible. Oui, il y aura des solutions qui pourraient affecter une équipe plus qu’une autre. Mais cela fait partie du défi que nous avons à relever."

Le directeur de l’écurie Ferrari, Fred Vasseur, espère également que l’accent sera mis sur ce qui est le mieux pour la F1, mais s’attend à des changements hiérarchiques : "Je comprends parfaitement que nous devions faire des ajustements. C’est pour le bénéfice de tous et pour le bénéfice du spectacle."

"Mais ce que nous devons garder à l’esprit, et je ne me plains pas du tout, c’est que chaque fois que vous faites un petit changement, cela ira dans le sens de quelqu’un ou à l’encontre de quelqu’un. Quand vous concevez le moteur, vous décidez de la taille du turbo, vous décidez de la taille de la batterie. Vous décidez de tout."

"Cela signifie donc que nous avons tous des caractéristiques différentes, et chaque fois que vous ferez une modification, même si elle est marginale et que vous parlez de centièmes ou de millièmes de seconde, cela ira dans le sens de quelqu’un. Nous sommes là pour gagner les derniers centièmes de seconde. Nous ne sommes pas là pour abandonner quoi que ce soit."