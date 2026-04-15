Quand un arrêt raté coûte 200 000 € à Hülkenberg

Un simple incident technique peut parfois avoir des conséquences bien au-delà du résultat brut en piste. Nico Hülkenberg en a fait l’amère expérience lors du Grand Prix de Chine, où une défaillance d’équipement chez Audi lui a coûté une prime conséquente.

Comme nous vous le rapportions cet hiver, Hülkenberg percevrait un salaire annuel de 5 millions d’euros au sein du constructeur allemand. Mais son contrat inclurait également une clause de performance particulièrement intéressante : une prime de 50 000 euros par point inscrit en championnat (et 750 000 euros en cas de podium).

Dans ce contexte, chaque arrivée dans le top 10 revêt une importance financière directe. Et à Shanghai, l’Allemand était en bonne position pour en profiter.

Solide huitième en course, Hülkenberg semblait en mesure de marquer ses premiers points de la saison 2026. Mais tout a basculé lors de son arrêt au stand à la fin du 35e tour.

Une défaillance du pistolet de roue arrière droite a entraîné un arrêt anormalement long de 16 secondes, le faisant chuter hors des points. Finalement, le pilote a dû se contenter de la 11e place, alors qu’une huitième position, synonyme de quatre points, était à portée.

Un manque à gagner estimé à environ 200 000 euros, compte tenu de sa clause contractuelle.

Cet épisode vient s’ajouter à un entame de saison particulièrement compliquée pour Hülkenberg. Le pilote allemand n’avait même pas pu prendre le départ du premier rendez-vous de l’année, le Grand Prix d’Australie, en raison d’un problème technique survenu avant la course, l’obligeant à rester au garage de l’équipe basée à Hinwil.

Depuis, la réussite continue de lui échapper. Il a de nouveau terminé à la porte des points avec une 11e place lors du Grand Prix du Japon, et reste donc toujours bloqué à zéro unité depuis l’introduction des nouvelles unités de puissance.

Dans ce contexte délicat, Gabriel Bortoleto a permis à Audi d’ouvrir son compteur en inscrivant deux points cette saison.

Un maigre bilan, mais qui évite au constructeur allemand de commencer bredouille dans ce début d’ère technique, en attendant que la réussite, et la fiabilité, reviennent du côté de Nico Hülkenberg.