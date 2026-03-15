’Encore un enfant’ : Wolff veut protéger Antonelli d’un emballement en Italie après sa victoire

Toto Wolff a tenu à calmer l’enthousiasme autour de Kimi Antonelli malgré la première victoire du jeune Italien en Formule 1, obtenue lors du Grand Prix de Chine.

Le pilote de Mercedes a réalisé un week-end parfait à Shanghai. Après avoir décroché la pole position lors des qualifications la veille, Antonelli a transformé cet avantage en une victoire nette et sans réelle contestation en course.

Ce succès marque un moment symbolique pour le sport automobile italien, puisqu’il permet à l’Italie de retrouver la plus haute marche du podium en Formule 1 pour la première fois depuis vingt ans.

Malgré l’ampleur de la performance, Wolff a toutefois choisi de tempérer les spéculations déjà naissantes autour d’une éventuelle candidature au titre pour le jeune pilote, préférant adopter une approche prudente plutôt que d’alimenter la pression, notamment dans son pays natal.

"Je pense que l’on peut déjà voir l’engouement qui va commencer maintenant, surtout en Italie," a-t-il déclaré aux médias à l’issue de la course.

"Je vois déjà les gros titres : “Champion du monde”, “Grande Kimi”, et tout le reste. Et ce n’est vraiment pas une bonne chose, parce que des erreurs vont forcément arriver, et il n’est encore qu’un enfant."

L’Autrichien estime qu’il est beaucoup trop tôt pour évoquer une éventuelle bataille pour le championnat du monde.

"Il est bien trop tôt pour penser au championnat. Nous avons une bonne voiture qui, à ce stade, est capable de gagner des courses."

"Voyons quelles manœuvres politiques vont apparaître dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais pour l’instant, c’est une voiture capable de gagner."

Le patron de Mercedes rappelle également que les deux pilotes de l’équipe disposent des mêmes opportunités de succès.

"Les deux ont des chances égales. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour parler de remporter un championnat."

Pour Wolff, la priorité reste avant tout le développement du jeune talent italien, encore en pleine phase d’apprentissage.

"Je pense qu’en tant que jeune pilote, il a simplement besoin de la maturité nécessaire pour continuer à grandir."