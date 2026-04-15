Les F1 2026 vont contre ’l’instinct naturel’ de Sainz et des pilotes

Carlos Sainz estime qu’il est en passe de maîtriser la nouvelle technique de qualification des F1 2026 après avoir enfin réussi à atteindre la Q2 lors du Grand Prix du Japon. La refonte complète de la réglementation F1 2026 a mis l’accent sur les unités de puissance, en privilégiant l’énergie électrique.

Une modification qui oblige les pilotes à gérer l’énergie en qualifications, ce qui est décrié par l’ensemble des pilotes et des observateurs de la Formule 1. Et qui, selon le pilote Williams, va à l’encontre de ce que veulent faire les pilotes sur un tour rapide.

"Honnêtement, mon groupe d’ingénieurs et moi-même avons fait un très bon travail pendant l’hiver pour comprendre cela. J’ai l’impression que nous faisons du bon boulot pour assimiler le système et le piloter. En ce sens, je pense être proche de tout comprendre à 90 ou 95 %" a déclaré Sainz.

"Il y a certes des surprises qui surviennent de temps en temps, mais j’ai l’impression de ne pas avoir été très surpris, compte tenu de la nouveauté du système. C’est plutôt une question de discipline dans le pilotage. C’est la façon dont votre instinct naturel, ou votre instinct animal, prend le dessus lors d’un tour de Q2 ou de Q3."

"Quand vous poussez au maximum, à quel point allez-vous perturber le système, et à quel point le système va-t-il se retourner contre vous ? Et oui, je pense que nous comprenons tous cela désormais, c’est simplement que cela va à l’encontre de notre instinct naturel."

"Je pense que c’est pour cela que vous nous verrez toujours un peu dépités après les qualifications, parce qu’on a toujours l’impression qu’on aurait pu faire mieux, qu’on aurait pu en faire plus, qu’on pourrait être plus efficace dans sa conduite. Mais la réalité, c’est que de mon côté, je comprends que c’est simplement une question de discipline que je m’impose au volant."