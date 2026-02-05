L’Inde relance l’offensive pour un retour de la Formule 1 à Buddh

Plus de dix ans après la disparition du Grand Prix d’Inde du calendrier de la Formule 1, le gouvernement indien entend bien remettre le pays sur la carte du sport automobile mondial. Les autorités poussent actuellement pour un retour de la discipline reine au Buddh International Circuit (BIC), situé à Greater Noida, un site qui n’a plus accueilli la F1 depuis 2013.

Le circuit avait pourtant connu des débuts prometteurs. Entre 2011 et 2013, le Grand Prix d’Inde s’était installé comme une épreuve de fin de saison, attirant de larges foules et une attention internationale considérable. Les trois éditions disputées ont toutes été remportées par Sebastian Vettel, alors au sommet de sa domination avec Red Bull Racing.

À l’origine, un contrat de cinq ans avait été signé pour garantir la présence de la Formule 1 en Inde au moins jusqu’en 2015. Mais ce projet ambitieux s’est effondré prématurément, l’édition 2013 devenant la dernière à être disputée, en raison d’un conflit fiscal majeur avec les autorités locales.

Un retour activement étudié par le gouvernement

D’après des informations rapportées par India Today, le ministère indien de la Jeunesse et des Sports travaille désormais à lever les obstacles fiscaux et administratifs qui avaient conduit à l’abandon du Grand Prix. L’objectif est clair : corriger les erreurs du passé et créer un cadre plus favorable à un éventuel retour de la Formule 1.

Le Buddh International Circuit, long de 5,125 kilomètres et situé le long de l’autoroute Yamuna Expressway dans l’Uttar Pradesh, avait été inauguré en grande pompe en 2011. Véritable vitrine du sport automobile en Inde, l’événement avait rapidement trouvé son public et s’était imposé comme un rendez-vous marquant du championnat du monde.

Pourtant, malgré l’intérêt des fans et la qualité des infrastructures, le Grand Prix d’Inde a disparu du calendrier FIA après seulement trois saisons - non pas pour des raisons sportives, mais à cause de différends financiers et politiques profonds entre les organisateurs et l’État indien.

Pourquoi le Grand Prix d’Inde a disparu

La principale cause de l’annulation du Grand Prix résidait dans un désaccord sur la classification de la Formule 1. Les autorités de l’Uttar Pradesh et le gouvernement central considéraient la F1 comme un événement de divertissement plutôt que comme une compétition sportive, l’assujettissant à des taxes sur le luxe et le divertissement extrêmement élevées.

Cette classification empêchait l’événement de bénéficier d’exonérations fiscales habituellement accordées aux grandes manifestations sportives internationales, faisant exploser les coûts d’organisation. À cela se sont ajoutés des droits de douane et des lourdeurs administratives sur l’importation du matériel de course, représentant des millions de dollars supplémentaires pour les équipes et les promoteurs.

Ces tensions ont fortement aggravé les pertes financières de Jaypee Sports International, promoteur du Grand Prix, qui avait pourtant investi massivement dans la construction du circuit - un projet estimé à plus de 400 millions de dollars.

Si une pause avait initialement été envisagée en 2014, avec un retour programmé en 2015, les désaccords contractuels et financiers se sont révélés impossibles à résoudre. Le Grand Prix d’Inde a alors été officiellement abandonné.

Une absence jamais vraiment comblée

Le départ de la Formule 1 a laissé un vide important dans le paysage du sport automobile indien. Certes, des tentatives ponctuelles ont vu le jour, comme une manche de Formule E sur le circuit urbain d’Hyderabad ou encore un Grand Prix de MotoGP à Buddh, mais aucune n’a réellement retrouvé le prestige mondial et l’impact médiatique d’une course de Formule 1.

Aujourd’hui, le contexte semble évoluer. Les autorités indiennes s’attaquent précisément aux problèmes qui avaient conduit à l’échec de 2013, et des discussions seraient en cours avec la FOM (Formula One Management) ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, même si aucune date officielle n’a encore été annoncée.

Le marché indien demeure particulièrement attractif pour la Formule 1, porté par une classe moyenne en pleine expansion et une culture automobile en développement. Néanmoins, les obstacles restent nombreux.

Avec un calendrier déjà saturé de 24 courses, la Formule 1 devra faire des choix. Pour espérer un retour durable, l’Inde devra convaincre non seulement par son potentiel commercial, mais aussi par sa capacité à s’engager sur le long terme et à offrir un événement à la hauteur des standards modernes de la discipline.