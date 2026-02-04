La Williams FW48 a pris la piste pour la première fois à Silverstone

Williams a franchi une étape importante de sa préparation à la saison 2026 de Formule 1. La FW48, nouvelle monoplace de l’écurie de Grove, a effectué son tout premier roulage ce jeudi à Silverstone, à l’occasion d’un shakedown organisé sur le tracé britannique.

La voiture est sortie des stands avec la livrée spéciale de pré-saison, distincte de celle qui sera utilisée en course. Williams a en effet déjà dévoilé sa livrée définitive pour 2026 hier (voir ci-dessous).

Les pilotes Alex Albon et Carlos Sainz ont tous deux eu l’occasion de piloter la voiture, qui arborait la livrée choisie par les fans et qui sera aussi utilisée lors des prochains essais de pré-saison à Bahreïn.

Williams a effectué ces tours de piste dans le cadre d’une journée de tournage promotionnelle limitée à 200 kilomètres. Une seconde journée de tournage aura lieu à Bahreïn le 10 février, la veille du premier essai officiel de pré-saison.

La première image de la FW48 révèle qu’elle est équipée d’une suspension avant à tirants offrant un fort setup anti-plongée.

"C’était un jour historique pour nous et c’est toujours un moment de grande fierté de voir une nouvelle voiture en piste pour la première fois," a déclaré le directeur James Vowles. "L’équipe a fait preuve d’une cohésion remarquable malgré la pression et a livré une voiture aujourd’hui pour une journée de tournage promotionnel prévue ici à Silverstone."

"Nous avons pu mieux comprendre notre monoplace en vue du Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine, et Carlos et Alex nous ont apporté des retours constructifs qui nous ont guidés, tout en identifiant quelques petits problèmes à régler d’ici là. Le travail n’est pas terminé ; ce n’est que le début et il nous reste encore beaucoup à faire."

"Le premier rodage est terminé," a ajouté Albon. "Il y a évidemment quelques données à analyser et des points à améliorer, mais dans l’ensemble, la journée s’est bien déroulée. Nous avons eu des conditions météo correctes à Silverstone pour la saison et je suis ravi d’être enfin au volant de la FW48. Nous sommes désormais pleinement concentrés sur Bahreïn, l’analyse des données et la préparation du début de saison."

Sainz a ajouté : "nous venons de boucler nos premiers tours de piste en FW48. C’est toujours un moment particulier et excitant pour les pilotes, les mécaniciens et toute l’équipe, et chacun a fourni un effort remarquable pour que la voiture soit en piste aujourd’hui."

"C’était une journée d’hiver typique à Silverstone, nous nous sommes donc concentrés sur nos premiers tours et la finalisation de notre programme d’essais. Nous sommes prêts à nous envoler pour Bahreïn dans quelques jours où nous mettrons au point des plans de course plus complets. J’ai vraiment hâte d’y être !"

Ce premier roulage intervient après une absence remarquée lors du premier test de pré-saison, organisé sur cinq jours la semaine dernière au Circuit de Barcelone. Williams était la seule équipe à ne pas y participer, un contretemps qui n’est pas passé inaperçu dans le paddock.

Le directeur de l’équipe, James Vowles, est revenu sur cette décision, reconnaissant qu’elle n’avait rien d’anodin, tout en la justifiant par l’approche technique adoptée par Williams pour cette nouvelle ère réglementaire.

"Ne pas être présent au test de la semaine dernière a été douloureux," a admis Vowles.

"Mais c’est le résultat de notre détermination à repousser les limites de la performance avec ces nouveaux règlements pour 2026."

Un discours cohérent avec la stratégie affichée ces derniers mois par l’écurie britannique, qui assume de prendre certains risques afin de maximiser le potentiel de sa voiture à moyen et long terme.

Après ce shakedown à Silverstone, Williams va désormais se tourner vers Bahreïn, où les essais hivernaux reprendront dans une semaine. Les équipes disposeront de trois jours de roulage, suivis de trois journées supplémentaires la semaine suivante, avant le coup d’envoi de la saison à Melbourne en mars.

Pour Williams, l’objectif sera clair : rattraper le temps perdu, accumuler du kilométrage et valider la fiabilité ainsi que la compréhension globale du package FW48, dans un contexte de bouleversement technique majeur en Formule 1.