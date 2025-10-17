Hamilton assume de s’être moqué d’Alonso sur les réseaux

Lewis Hamilton affirme que sa provocation sur les réseaux sociaux à l’encontre de son ancien rival en F1 Fernando Alonso après le Grand Prix de Singapour n’était "qu’une petite plaisanterie".

Le septuple champion du monde a été contraint de ramener péniblement sa Ferrari à l’arrivée à Singapour après avoir rencontré un problème de freinage en fin de course.

Hamilton avait plus de 40 secondes d’avance sur Alonso, sixième, mais il a perdu beaucoup de vitesse en fin de course à cause de ses freins. Hamilton a finalement franchi la ligne d’arrivée avec seulement quatre dixièmes de seconde d’avance sur Alonso, en septième position, mais après avoir coupé plusieurs virages pour éviter de trop freiner.

Cela a provoqué une extraordinaire tirade à la radio de la part d’Alonso, qui a répété à plusieurs reprises "Je n’en crois pas mes yeux" en critiquant la conduite d’Hamilton. Alonso a vu son souhait se réaliser lorsque Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé les limites de la piste, le reléguant à la huitième place.

Mais c’est Hamilton qui a eu le dernier mot lorsqu’il s’est moqué de l’Espagnol le lundi suivant la course. Le pilote Ferrari a publié sur son compte Instagram une compilation tirée de la série comique britannique "One Foot in the Grave", dans laquelle le personnage principal, Victor Meldrew, répète sans cesse : "Je n’y crois pas".

On a demandé à Hamilton à Austin s’il avait parlé à Alonso avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end.

"Non, je n’ai pas revu Fernando depuis. C’était juste pour m’amuser. Ça m’a rappelé ça. Je n’avais pas vu cette émission depuis plus de vingt ans, mais j’ai trouvé ça drôle, alors je l’ai posté."

"Que serait la vie si on ne pouvait pas s’amuser un peu, vous ne trouvez pas ?"

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’une pénalité de cinq secondes était une sanction suffisante, Alonso a répondu : "J’étais satisfait de la pénalité. J’ai gagné une place. Même une seconde aurait suffi. Les quatre secondes supplémentaires n’étaient pas nécessaires."

Hamilton a souri lorsqu’on lui a rapporté la réponse d’Alonso mais a tenu à souligner que son problème de freins en fin de course était angoissant.

"Les derniers tours ont été vraiment angoissants, c’est certain. J’ai déjà remporté des courses avec trois pneus et je devais terminer une course avec trois freins ! Ce n’est certainement pas une expérience que je souhaite revivre."

"Je ne pouvais pas arrêter la voiture. La pédale allait tout droit jusqu’au fond et il n’y avait rien, je n’avais donc pas d’autre choix que de prendre ces échappatoires, je ne pouvais pas prendre les virages."

"Je pense que la pénalité était justifiée. De toute façon, cela ne change pas grand-chose pour moi."