Krack souligne ’l’excellence’ d’Alonso et Stroll en Hongrie

Aston Martin F1 a connu en Hongrie son meilleur week-end de la saison avec 16 points apportés par la cinquième place de Fernando Alonso et la septième position à l’arrivée de Lance Stroll sur le Hungaroring.

De quoi rassurer l’équipe et son directeur Mike Krack, après le pire week-end de l’année en Belgique où les deux pilotes s’étaient qualifiés en dernière ligne. De quoi partir le cœur plus léger en pause estivale.

"Décrocher les cinquième et septième places à Budapest, c’était une belle conclusion pour la première grosse moitié de saison" a déclaré Krack, qui a salué la manière dont ses pilotes ont été capables de tirer le maximum de leur voiture, dès lors que celle-ci s’est montrée performante.

"Fernando et Lance ont été excellents tout le week-end et ont transformé notre excellent résultat en qualifications en points importants. Ils ont tous deux mis en œuvre et fait fonctionner une stratégie à un seul arrêt et ont fait un excellent travail de gestion des pneus médiums lors du long premier relais."

"Ce fut notre week-end le plus compétitif de la saison, alors félicitations à toute l’équipe pour sa préparation et son exécution impeccables. C’est toujours agréable de commencer la trêve estivale avec un bon résultat, et ces 16 points donnent un coup de boost à toute l’équipe."

Le Luxembourgeois espère toutefois voir son équipe réitérer cette performance lors de la prochaine course aux Pays-Bas : "Nous allons prendre quelques semaines de vacances et revenir en forme, prêts à consolider ce résultat lors des courses à venir."