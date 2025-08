Williams F1 veut sortir d’un ’schéma récurrent’ qui la pénalise

Alors que le week-end de Spa-Francorchamps avait été mitigé, avec malgré tout une voiture performante chaque jour, le Grand Prix de Hongrie a été catastrophique pour Williams F1, qui n’a jamais réussi à s’extirper du fond de grille.

Pourtant, Alex Albon avait assuré qu’il avait le potentiel pour un top 5 s’il parvenait à tout mettre en ordre, mais il ne l’a jamais montré. James Vowles, le directeur de l’équipe, reconnait qu’une introspection doit être faite après ce GP très difficile.

"C’était un week-end difficile en Hongrie pour nous avant la pause estivale et c’est évidemment regrettable" déclare le Britannique. "Nous devons apprendre et comprendre pourquoi nous pouvons être forts sur un circuit et faibles sur d’autres. C’est un schéma récurrent depuis des années, mais nous devons nous en sortir pour pouvoir remonter."

Néanmoins, il salue les résultats d’ensemble de ses troupes cette année, puisque la structure de Grove occupe avec une belle avance la cinquième place au championnat des constructeurs, tout en ayant décidé très tôt de se tourner vers 2026.

"Je suis très fier du travail accompli par l’équipe en première partie de saison. C’est formidable d’être cinquième au championnat. Cependant, nous devons reconnaître que la bataille sera serrée jusqu’à la fin de l’année et que nous devons maximiser chaque opportunité qui se présente à nous."

"Bravo à toute l’équipe, Alex et Carlos, pour tout ce que nous avons accompli en première partie d’année. Il est temps pour tout le monde de profiter d’une pause et de revenir revigorés dans quelques semaines."