Nico Hülkenberg a expliqué comment il avait "déclenché l’alarme" par inadvertance lors du Grand Prix de Hongrie.

Le pilote Sauber s’est élancé 18e à Budapest et a réalisé une solide performance tout au long des 70 tours de course pour remonter à la 13e place, gagnant cinq places et finissant derrière la Ferrari de Lewis Hamilton.

Cependant, Hülkenberg avait reçu une pénalité de cinq secondes de la part des commissaires pour un faux départ, sa voiture ayant avancé juste avant le début de la séquence de départ.

Hülkenberg était perplexe face à cet incident, pensant que la procédure habituelle des pilotes lors de leur formation sur la grille pourrait apporter des réponses.

"C’était étrange, car honnêtement, je ne l’ai pas remarqué," a déclaré Hülkenberg à propos de sa pénalité.

"J’ai dû faire un petit saut en enclenchant la première, et je pense que ça a déclenché l’alarme, donc c’est un peu embêtant."

"La voiture saute un peu en enclenchant la première, et j’étais un peu en retard en plus sur la procédure, donc je n’ai pas réalisé que j’avais pris un départ anticipé. Normalement cela ne doit pas déclencher l’alarme du côté de la FIA, avec la tolérance."

"Nous devons voir avec elle. Peut-être que c’était trop proche du signal du départ à leur goût."

En repensant à sa course alors qu’il n’a marqué des points que deux fois en 12 courses et que son équipier a le vent en poupe, Hülkenberg a décrit cette course « difficile » comme si quelqu’un avait "débranché un truc".

"L’air libre, c’est payant, c’était bien, mais dès qu’on arrive derrière une voiture, ou parfois derrière deux ou trois, c’est comme si quelqu’un avait débranché un truc sur la voiture."

"C’est assez difficile de suivre avec ces F1, et c’est beaucoup plus difficile à basse vitesse maintenant qu’à grande vitesse, ce qui rend la situation vraiment difficile."

Hülkenberg reste beau joueur face à la belle 6e place de Gabriel Bortoleto.

"Au final, mon résultat a été influencé par les qualifications : nous n’avons pas été à la hauteur, ce qui a compromis nos chances de mon côté du garage. Je suis néanmoins heureux de voir Gabi ramener 8 points pour l’équipe, car c’est l’essentiel."

"Globalement, nous avons réalisé de solides progrès depuis Barcelone : six courses consécutives dans les points parlent d’elles-mêmes. Nous sommes désormais bien placés au milieu du peloton. » C’est la preuve du travail acharné de tous, sur la piste comme à Hinwil. Nous allons nous ressourcer pendant les vacances d’été et revenir prêts à repartir."