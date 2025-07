’Je suis tellement nul’ : Leclerc s’est critiqué mais n’est pas seul responsable

Charles Leclerc s’est auto-qualifié de « nul » dans un discours à la radio chargé d’insultes après les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le pilote Ferrari a dû se contenter de la troisième ligne de la grille et de la sixième place, une place derrière son coéquipier Lewis Hamilton, dans ce qui s’est avéré être une fin décevante pour la Scuderia après des qualifications prometteuses à Silverstone.

Hamilton menait un doublé Ferrari dans la deuxième partie des qualifications et semblait avoir le rythme pour se battre pour la pole position, mais la menace de Ferrari sur McLaren et Verstappen s’est estompée au moment le plus crucial, à la fin de la Q3.

Leclerc s’est lancé dans une tirade furieuse à la radio de l’équipe à la fin des qualifications, qui n’a pas été diffusée à ce moment-là.

"F***, f***, f***, f***, f*** shit," a crié le Monégasque furieux à la radio de son équipe. "Je suis tellement nul. Je suis tellement nul. C’est tout ce que je suis."

Même Hamilton a commis une erreur en Q3, ce qui lui a valu une rare réprimande de la part de Vasseur.

"Il y a quelques courses, c’était plutôt un problème structurel. En qualifications, c’était une question d’erreurs. La voiture était là – deux pilotes n’ont pas tout mis en place dans le tour décisif. Nous devons travailler là-dessus."

Une fois ressaisi, Leclerc a refusé d’assumer toute la responsabilité.

"J’en ai assez de venir au micro et de dire qu’il manquait ceci ou cela. Je n’ai plus le même sentiment qu’avec la voiture 2024 en qualifications. Cela fait 10 courses que je ne suis plus à l’aise en qualifs comme avant. Avant, c’était mon truc."

"Oui, nous avons des problèmes spécifiques et en qualifications, cela devient plus difficile, car il y a des choses étranges dans la voiture, mais nous savons d’où elles viennent."

Leclerc a ensuite ajouté, un peu mystérieux : "Il y a autre chose dans la voiture dont nous n’avons jamais parlé, et c’est mieux ainsi. Mais nous sommes aux prises avec ce problème et espérons que la solution arrivera bientôt."

Ce week-end, José Mourinho, entraîneur de football légendaire, controversé et extrêmement talentueux, était un visage familier dans le paddock de Silverstone et le garage Ferrari.

Quand on lui a demandé s’il avait un conseil à donner à Ferrari face à la récente période difficile que traverse la marque de Maranello, il a répondu : "Ferrari est le Real Madrid de la Formule 1."

"Au Real, on dit qu’en enfilant le maillot blanc, on gagne déjà 1-0. C’est pareil chez Ferrari : dès qu’on entre en piste, on gagne. Mais si porter le rouge est un rêve, c’est aussi une immense responsabilité."

"Il est logique que représenter une marque aussi importante implique autant de responsabilités et de pression. Comment gérer la pression ? En gagnant."

Des quatre meilleures écuries de F1 cette année, Ferrari est la seule à n’avoir encore remporté aucune course.

"Il faut avoir la force de surmonter les difficultés," a poursuivi Mourinho, "croire en soi et essayer de gagner le temps que les propriétaires et les supporters ne nous accordent généralement pas."

"Mais en tant qu’entraîneur, joueur, manager d’équipe, pilote, il faut croire en soi et en ce que font ses coéquipiers."