Alpine F1 : Briatore est bien ’intéressé’ par Bottas selon Wolff

Toto Wolff confirme et admet avoir discuté « à plusieurs reprises » avec son homologue d’Alpine F1, Flavio Briatore, au sujet du nouveau nom en vogue sur le marché des pilotes : Valtteri Bottas.

À 35 ans, le Finlandais vainqueur de dix Grands Prix n’est pas un nouveau venu en Formule 1, mais il est resté largement dans l’ombre depuis qu’il a perdu son baquet chez Sauber à la fin de l’année dernière.

Sa carrière a été sauvée pour 2025 par son ancien patron et ami Wolff, qui a offert à Bottas le baquet de réserviste à temps plein chez Mercedes F1, précédemment occupé par Mick Schumacher.

Et, soudain, en Autriche Wolff a eu une réunion avec Briatore, de plus en plus frustré par la mauvaise forme de Franco Colapinto.

Les espoirs de Colapinto de conserver son baquet chez Alpine se sont encore amenuisés samedi avec un nouvel accident, en Q1. Après la séance, les observateurs ont noté que l’Argentin de 21 ans semblait particulièrement déprimé.

"Pas trop," a insisté Colapinto lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que Briatore ne le laisse tomber. "Il y a toujours des rumeurs, mais je dois continuer à travailler et essayer d’aider l’équipe à améliorer la voiture."

Mais même avant cet incident, Briatore travaillait clairement sur un plan B.

"Plusieurs fois, en fait," a déclaré Wolff, le directeur de Mercedes, lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé de Bottas avec Briatore.

"Je l’ai vu aujourd’hui (samedi) et nous avons parlé de Valtteri. Il semble que son intérêt pour Valtteri augmente encore."

Wolff a Bottas sous contrat toute l’année, mais il affirme qu’il n’empêcherait pas son ami de revenir sur la grille.

"Il mérite cette place," a déclaré Wolff. "Si quelqu’un le recrute comme pilote de course, nous le laisserons partir, bien sûr, avec une larme au coin de l’œil."

Bottas est également fortement pressenti pour un baquet à temps plein chez Cadillac l’an prochain, et certains pensent qu’une demi-saison chez Alpine aux côtés d’un Pierre Gasly en pleine forme ne pourrait que compromettre ses chances d’obtenir un contrat de plusieurs années.

"En fin de compte, je lui donne des conseils en tant qu’ami," a insisté Wolff.

"C’est Valtteri qui prend les décisions en dernier ressort avec son management. J’essaie de rester en arrière plan."