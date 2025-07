Aston Martin F1 fixe des objectifs ambitieux à chacun de ses membres

Le directeur d’Aston Martin F1, Andy Cowell, est persuadé que son équipe est sur la bonne voie pour obtenir des succès à moyen terme.

Il a souligné les efforts déployés pour fédérer tout le personnel de son équipe autour d’une seule cause : se hisser au sommet du championnat du monde de Formule 1.

L’équipe basée à Silverstone a connu une saison 2025 difficile et occupe la huitième place du classement des constructeurs. Mais avec l’arrivée d’Adrian Newey, qui supervise le département technique de l’équipe, 2026 devrait être bien différente.

Newey se concentre d’ailleurs entièrement sur l’AMR26, qui doit répondre à une réglementation technique totalement différente.

"Il s’agit de rassembler tout le monde. Il s’agit de comprendre les systèmes qui composent une voiture de course et de s’assurer que chacun sache quelle est sa pièce du puzzle," explique Cowell lorsqu’on lui demande ce que Newey et lui ont tenu comme discours aux ingénieurs.

"Chacun se fixe des objectifs ambitieux dans son domaine, nous les validons et nous les poursuivons."

Cowell faisait auparavant partie de l’équipe Mercedes, qui a connu un grand succès et qui a largement dominé la concurrence lors des premières années de l’ère turbo hybride. Le Britannique souhaite s’appuyer sur son expérience acquise chez les Flèches d’Argent et transmettre cette culture à Aston Martin.

"C’est ce que nous avons utilisé comme méthode lorsque Mercedes est arrivée en tant qu’équipe d’usine, en collaboration avec Brackley et Brixworth. Et nous avons connu de beaux succès à partir de 2014."

"Nous essayons simplement de faire la même chose ici. Nous essayons de rassembler tous les membres de Silverstone, d’Aramco, de Valvoline et de Honda et chacun doit jouer un rôle majeur dans ce projet. Tout le monde a son importance."