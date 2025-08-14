’J’ai vidé mes batteries’ : Antonelli s’est ’épuisé mentalement’ en début de saison

Andrea Kimi Antonelli a impressionné en début de saison, avec des résultats solides, mais il a semblé perdre pied en arrivant en Europe. Avec 12 courses en 17 semaines, le pilote Mercedes F1 révèle qu’il a mal géré son énergie et sa fatigue, ce qui ne l’a pas aidé lors de certains week-ends de compétition.

"Je pense avant tout à prendre du temps pour moi. Je l’ai compris un peu tard au cours de cette première moitié de saison, mais c’est quelque chose de très important" a déclaré Antonelli. "J’ai surtout besoin de temps pour me préparer et me mettre dans le bon état d’esprit afin d’être aussi frais que possible lorsque je remonte dans la voiture."

"J’ai l’impression que lors de certaines courses, je me suis mis la pression et que je n’ai pas vraiment bien géré les choses en dehors de la piste. J’ai en quelque sorte vidé mes batteries. Et puis, quand je remontais dans la voiture, je n’étais pas frais mentalement. J’étais un peu fatigué et je n’arrivais tout simplement pas à faire les choses comme je le voulais."

"Même si j’essayais vraiment, je n’y arrivais pas parce que j’étais fatigué mentalement et que je n’y arrivais pas. J’ai donc vraiment compris cela, surtout quand on a trois courses consécutives, parce que je pense que la première triple course que j’ai faite était évidemment à l’étranger."

"Pour moi, c’était beaucoup plus facile que le triplé de courses en Europe. Mais lors du deuxième triplé de courses en Europe, j’ai commencé par ma course à domicile, ce qui était évidemment très émouvant, ma première course à domicile."

"Mais c’est lors de cette course que j’ai compris que j’avais fait beaucoup d’erreurs en dehors de la voiture. Je me souviens qu’à la fin du vendredi, j’étais déjà épuisé. J’étais épuisé et je savais que ça allait être difficile, simplement parce que j’étais fatigué mentalement. Et puis, à cause de ça, ça s’est répercuté sur les deux courses suivantes, et ça n’a pas été facile."

"Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux. Je pense aussi que pendant la saison européenne, je me suis mis une pression inutile, simplement parce que je roulais sur des circuits que je connaissais déjà."

"C’est pourquoi j’ai eu l’impression que sur les circuits que je ne connaissais pas, j’étais beaucoup plus performant, simplement parce que je n’avais aucune attente et que je roulais naturellement, en attendant de voir ce qui allait se passer, quel serait le résultat."

"Lors des courses européennes, je me disais ’OK, c’est un circuit que je connais, je dois bien rouler’. Mais cela me rendait tendu, je n’étais pas détendu et je ressentais plus de pression, ce qui affectait également mes performances."

En attendant la pause estivale, la Formule 1 a eu deux week-ends de libre de suite entre Silverstone et Spa-Francorchamps, et Antonelli a apprécié : "Je pense que cela a été très utile, surtout parce que dans mon cas, chaque week-end est une source d’apprentissage considérable."

"Il est parfois difficile de rassembler toutes les informations et d’être capable de mettre tout ce que l’on apprend sur la table pour la course suivante et d’essayer de montrer ce que j’ai appris pendant le week-end de course précédent. Je pense que ces semaines de repos ont été très utiles."

"Tout d’abord, pour me ressourcer un peu mentalement et aussi pour analyser plus longuement, non seulement la course précédente, mais aussi la première moitié de la saison, et essayer de comprendre ce que j’aurais pu faire mieux, ce que j’ai bien fait et comment m’améliorer et progresser à partir de là."

"Et puis, passer un peu de temps à la maison avec ma famille et mes amis m’aide toujours à me libérer l’esprit et à revenir sur la piste avec encore plus de motivation et de force."