Cadillac F1 : Schumacher relégué au poste de réserviste, avec du WEC pour Jota

Alors que la Formule 1 est en pleine pause en août, l’un des rares gros titres qui se dégagent est que Cadillac F1 aurait rétréci sa liste de pilotes à titulariser et Valtteri Bottas comme Sergio Perez seraient dans le top 5 final encore considéré.

La nouvelle équipe américaine a également été fortement associée à des discussions avec Felipe Drugovich, tandis que Mick Schumacher semble désormais écarté comme titulaire... mais pourrait être choisi comme réserviste !

Schumacher, qui roule en Endurance chez Alpine et a beaucoup impressionné en WEC, semble être la meilleure option pour remplacer Jenson Button, champion du monde de F1 2009, chez Cadillac Team Jota.

Ce serait un accord gagnant-gagnant pour les deux parties. L’écurie de F1 de Cadillac pourrait s’appuyer sur l’expérience acquise chez Mercedes, tandis que Schumacher pourrait entreprendre un programme double plus en phase avec ses ambitions.

Son oncle, Ralf Schumacher, sextuple vainqueur de Grands Prix, ne voit pas son neveu en titulaire.

"Ce n’est pas exclu mais selon les informations que nous avons, cela soit Bottas avec Perez, soit l’un des deux avec un jeune pilote comme Drugovich. Mick n’est plus en haut de la liste."

"Mais les pilotes sont le cadet de leurs soucis."

"Ils ne comptent que 400 personnes – et ils doivent encore constituer une équipe complète. C’est extrêmement ambitieux. J’ai hâte de voir ce que ça donnera, mais ce sera un défi sportif."

"Vont-ils s’envoler ? Ou resteront-ils sur terre ?"