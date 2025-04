’J’ai laissé le maximum d’espace’ : Gasly se dédouane de l’accrochage avec Tsunoda

Pierre Gasly n’a pas franchi le premier tour du Grand Prix d’Arabie saoudite après un accrochage avec Yuki Tsunoda. Le pilote Alpine F1 déplore un incident dont il juge son rival et ancien équipier responsable, estimant lui avoir laissé toute la place possible, alors que le Japonais voit cela comme un incident de course.

"C’est dommage, de l’intérieur j’avais une bonne ligne dans le virage 4, j’essaie de laisser le maximum d’espace possible pour qu’on passe le virage tous les deux. Ca ne se joue pas à grand chose et c’est un contact qui coûte très cher donc c’est frustrant. Il va falloir rebondir et aller chercher des points à Miami" regrette Gasly.

"Cette situation est assez claire de mon point de vue, j’essaie d’aller le plus large possible, je savais qu’il était à l’intérieur, et qu’il fallait que je lui laisse de la place en sortie, je suis à l’extérieur sur la ligne et j’avais une demi-voiture devant lui donc il n’y a pas besoin de se pencher longtemps sur l’incident."

Le Français tire toutefois un bilan positif pour Alpine à Djeddah : "On va devoir se concentrer sur Miami, l’équipe a fait un très bon travail tout le week-end et je suis déçu pour eux car on aurait pu se battre avec Williams. On va se concentrer sur les détails qui étaient moins bien et on va essayer de se battre pour les points lors des prochains week-ends."

Jack Doohan a connu une course difficile à Djeddah après un départ en 17e position et un pari stratégique en chaussant des pneus durs au premier tour : "C’était une journée très difficile, possiblement ma plus difficile en Formule 1. C’est un ensemble de choses, on a fait un pari lors de la Safety Car du premier tour, et je me suis dit qu’on avait 49 tours à faire avec les pneus durs !"

"Je ne me sentais pas mal au début, j’étais proche de Nico mais je n’avais pas assez de rythme pour passer. J’ai pris un tour pour ne pas être dans sa boîte de vitesses, et dès que j’étais à cinq ou six dixièmes de lui, j’ai été la victime des voitures derrière."

L’Australien regrette ce que lui coûtent ses mauvaises qualifications : "On doit se concentrer sur nos forces, et si on arrive à tout mettre bout à bout sur un tour, on se rendra la vie plus facile, on sera meilleurs en qualifications et on n’aura pas à faire des choses aventureuses pour se rattraper."