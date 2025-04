Tsunoda qualifie son accrochage avec Gasly ’d’incident de course’

La course de Yuki Tsunoda a tourné court à Djeddah après un contact avec Pierre Gasly au départ. Le pilote Red Bull ne pense pas être responsable, bien que l’avant de sa voiture ait percuté l’arrière de l’Alpine, car il n’avait pas la place de tourner davantage derrière le Français.

"C’est difficile, pour moi c’est un incident de course, je ne pense pas que j’aurais pu faire mieux que ça. J’ai essayé de faire de mon mieux pour l’éviter, mais avec cet espace, c’est difficile d’éviter le contact" déplore Tsunoda.

"Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre. On se connait, si tu passes par l’extérieur il y a risque et s’il ne met pas la moitié de la voiture à l’extérieur de la ligne blanche, on se touche, donc c’est dommage."

Le Japonais regrette d’avoir été éliminé si tôt, et d’avoir perdu autant d’expérience au volant de la RB21 : "Je voulais au moins de l’expérience, chaque tour est important pour moi, chaque tour compte pour apprendre quelque chose et c’est dommage que quelque chose arrive."

Mise à jour dimanche 22h45 : Sous enquête pour l’incident, il n’a pas été jugé responsable et n’écope pas de points de pénalité.