Alonso termine aux portes des points avec son Aston Martin F1

Toujours aucun point pour Fernando Alonso ! Le pilote espagnol a terminé à la 11e place, à la porte du top 10 ce soir en Arabie saoudite.

Le double champion du monde est satisfait de sa prestation mais l’AMR25 ne méritait pas mieux ce week-end.

"La course a été très difficile ici à Djeddah, avec environ 50 tours de qualification pour nous, mais malheureusement, nous repartons de ce week-end sans aucun point. Nous avons essayé de conserver le DRS de ceux qui nous précédaient et avons profité de quelques erreurs commises par d’autres. Nous devons améliorer la voiture, mais nous travaillons tous dur pour améliorer notre situation. Nous ne baisserons pas les bras et nous continuerons à attaquer avec Miami."

Lance Stroll termine 16e, soit à la même place que sa position sur la grille de départ.

"Nous avons fait un long relais lors du premier relais, espérant une fenêtre de voiture de sécurité, mais cela n’a malheureusement pas fonctionné. Notre stratégie était notre seule chance de saisir une opportunité et de gagner des positions, car nous n’avions rien à perdre en partant de la 16e place. Nous sommes loin de notre objectif et devons simplement continuer à attaquer pour améliorer nos performances. Nous voulons être beaucoup plus compétitifs, et la saison est encore débutante."