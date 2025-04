Dixième, Hadjar ’a flairé le bon coup’ et ’ne pouvait pas faire mieux’

Isack Hadjar a terminé dixième du Grand Prix d’Arabie saoudite, avec une dixième place alors qu’il s’était élancé 14e. Le pilote Racing Bulls a bien profité d’une stratégie inversée, mais n’a pu se défaire des Williams de Carlos Sainz et Alex Albon, derrière lesquelles il a terminé la course.

"En deux contre un ce n’est pas facile, mais je suis très content de ma course. Comme au Japon, on ne peut pas faire mieux. Je pars 14e, stratégie décalée et j’arrive quand même à faire un bon premier tour" a déclaré Hadjar.

"De là je savais qu’on avait un bon coup à jouer, mais quand je suis sorti des stands et que j’ai vu les Williams devant moi, je savais à quoi m’attendre. Au début, je fondais sur Alex et je me suis dit que j’allais faire huitième facilement, mais on aurait fait pareil, et je m’en moque, j’ai fait de mon mieux."

Le Français s’étonne toutefois de la dynamique très différente par rapport aux précédents week-ends : "D’habitude, on est plus compétitifs en qualifs et on a plus de mal en course, et ce week-end c’est l’inverse, donc on doit comprendre."

Liam Lawson a terminé 12e après avoir écopé d’une pénalité, alors qu’il avait franchi la ligne en 11e place : "Je n’ai pas pris un bon départ, je n’étais pas au bon endroit, je suis passé hors piste et c’est dommage parce que la voiture était rapide. J’ai passé toute la course dans le trafic, quoi qu’on fasse, et c’est dommage."

Le Néo-Zélandais se félicite toutefois d’un week-end positif : "Ce week-end a été le plus confortable pour moi dans la voiture. Je peux marquer des points en faisant ce qu’il faut, il faut juste que tout se mette bout à bout."