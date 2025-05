Horner veut ‘laisser du temps’ à Tsunoda avant de promouvoir Hadjar

L’impact de la nouvelle directive technique sur l’aileron avant est le sujet de toutes les discussions dans le paddock de Barcelone.

Les équipes ont, pour leur majorité, dû changer leurs ailerons avant… mais contrairement aux espoirs de Red Bull, McLaren F1 semble peu affectée, puisque Lando Norris puis Oscar Piastri ont dominé les deux séances d’essais libres.

Du côté de Red Bull, Max Verstappen se situe aussi à son niveau de performance habituel. Finalement, les pilotes n’ont-ils perçu aucun changement significatif ce vendredi ?

Christian Horner a apporté quelques précisions techniques pour Red Bull, en revenant sur les ressentis de Max Verstappen et Yuki Tsunoda.

« Eh bien, les pilotes faisaient tous les commentaires habituels sur le sous-virage, l’adhérence du train avant, etc. Le changement est donc raisonnablement subtil, mais il est raisonnablement significatif. »

« Maintenant, savoir si c’est un effet net identique pour chacune des équipes est difficile à dire, mais, oui, ils travaillaient simplement à trouver un équilibre. »

« Il fait incroyablement chaud là-bas, et donc les pneus subissent pas mal de contraintes. Particulièrement maintenant que nous sommes sur l’ancienne configuration du circuit. L’avant gauche souffre vraiment beaucoup ici. »

« Il faudra donc plus d’une journée pour voir s’il y a un impact. Ou si c’est le cas, comment cela a affecté les différentes voitures. »

La Red Bull est-elle moins facile à conduire, suite à ce changement ?

« Encore une fois, difficile à dire. D’après les commentaires des pilotes, cela ne semblait pas trop différent d’un vendredi normal. »

« C’est sûr, c’est différent, et il y a beaucoup à comprendre. Et c’est probablement sur les longs relais ainsi que sur les courts relais que cela va jouer un rôle ici. »

« Il est encore tôt, mais l’effet net pour nous a été plutôt faible. »

Si Max Verstappen l’emporte ce dimanche, il gagnera son 4e Grand Prix d’Espagne consécutif. Mais après sa 4e place à Monaco, le Néerlandais ne part pas favori… et Christian Horner est donc ravi de mettre la pression sur McLaren F1.

« Il faut dire que McLaren sera le favori ici ce week-end. Ils ont semblé incroyablement forts tout au long des premières courses. »

« Nous tirons beaucoup d’espoir de la course que nous avons eue à Imola, où nous avions un excellent rythme et où nous avons pu gagner cette course. Mais c’est sûr, avec ces températures, ils vont être super compétitifs. »

« Maintenant, savoir si ce sera Lando ou Oscar est difficile à dire. Mais pour nous, ce qui est crucial, c’est que nous essayions absolument de leur prendre des points ce week-end. »

« Oui, nous n’en sommes qu’approximativement au tiers du championnat avec encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous devons commencer à grignoter leur avantage en points. »

« Nous assurer de rester au contact. Et pour les battre, nous devons commencer à leur prendre des points. Imola a été solide pour nous. Monaco n’a pas été une course solide pour nous. »

« C’est la voiture à battre. Ils ont deux pilotes solides, et la voiture performe très bien. »

« C’est donc à nous d’apporter des améliorations et d’obtenir des performances sur la voiture pendant cette partie estivale du championnat, et de nous assurer que nous nous accrochons à leurs basques avant la pause estivale pour essayer de créer un peu d’élan. »

On dit que Barcelone peut déterminer les performances d’une F1 sur toute une saison. C’est un peu moins vrai avec la prolifération des circuits urbains, mais le circuit de Catalogne demeure un révélateur, confirme Christian Horner.

« Barcelone est un véritable test — haute vitesse, moyenne vitesse, pas tant de basse vitesse avec ces F1 »

« Mais si vous avez un châssis qui fonctionne bien, alors vous le verrez ici, particulièrement avec la variété des virages et aussi à quel point la voiture est dure avec les pneus. Cela va jouer un rôle crucial dans la course de dimanche. »

Hadjar, une option pour Red Bull l’an prochain ?

Christian Horner a été enfin interrogé sur le duo de pilotes que pourrait aligner Red Bull l’an prochain.

Max Verstappen n’a toujours pas confirmé qu’il ne partirait pas pour Aston Martin F1 ou Mercedes F1… tandis que l’avenir de Yuki Tsunoda s’écrit toujours en pontillés. Isack Hadjar pourrait être un remplaçant idéal l’an prochain, au vu de ses performances.

Alors, que va décider Christian Horner ? Sans surprise, il n’a pas dévoilé grand-chose ce vendredi ! Il voudra juste laisser du temps à Tsunoda.

« Isack a fait de supers débuts en F1. Il va être un bon pilote Red Bull à l’avenir. Mais je vais m’inspirer de Flavio (Briatore) et dire : ’Je ne veux pas répondre’ pour 2026. »

« Écoutez, il est encore tôt pour Yuki. Il est toujours en train de s’intégrer. Il a été en Q3, a marqué des points, il a même marqué des points depuis la voie des stands. »

« Il a eu quelques incidents aussi, donc il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous déciderons. Nous avons beaucoup de temps de notre côté. »

Les performances de Yuki Tsunoda ne sont pas aussi lamentables que celles de Liam Lawson, mais le Japonais demeure toujours bien loin de Max Verstappen… Que peut faire Red Bull pour vraiment aider son deuxième pilote selon Christian Horner ?

« La seule chose que nous puissions faire est de lui donner du temps et du soutien, et d’essayer d’obtenir des réglages dans lesquels il a confiance. »

« Piloter ces voitures est avant tout une question de confiance, et c’est ce qu’il doit trouver. Je pense qu’il y arrivera. Il est rapide. Il doit juste tout mettre en place. »

« Nous continuons de voir des éclairs de performance. Nous avons juste besoin de le voir tout mettre en place. Je pense qu’il en est capable. »