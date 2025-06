’Il faut que ça s’arrête’ : Albon s’inquiète des abandons chez Williams F1

L’écurie Williams F1 a dû quitter le Grand Prix d’Autriche bredouille après l’abandon prématuré de ses deux monoplaces à Spielberg.

Alex Albon était le seul pilote Williams à prendre le départ, Carlos Sainz ayant dû abandonner avant même le début de la course suite à un problème de freins restés grippés au moment du tour de formation.

Albon était lui dans les points lorsqu’il a reçu l’ordre de rejoindre son équipier dans le garage. Cela a marqué la fin d’un week-end décevant pour Williams, qui termine la course sans point pour la troisième fois de la saison.

"Je ne sais pas, dans le cockpit j’ai eu l’impression que c’était le même problème qu’au Canada. On doit revoir, mais il semble qu’on ait quelques difficultés avec plusieurs abandons récemment, ce qui est ennuyant quand on se bat pour les points" a déclaré le Thaïlandais, qui signe son troisième abandon consécutif.

"C’est frustrant oui. Lors des deux courses précédentes, on ne se battait pas pour les points mais aujourd’hui, on était clairement en lutte. Donc c’est un peu plus dur à accepter et il faut que ça s’arrête."

Sainz est lui aussi inquiet de la série de problèmes mais rappelle que tout peut vite changer en Formule 1 : "Je suis très déçu de ne pas pouvoir courir en Autriche après beaucoup de problèmes hier en qualifications et ce problème ici. On est sur une mauvaise série de problèmes pour l’équipe, donc on doit se regrouper et voir ce qu’on peut mieux faire."

"C’est la course, ça fait partie de notre sport. On a parfois des périodes plus chanceuses, d’autres moins, tout peut changer rapidement dans ce sport. Je dois travailler dur, garder la tête baissée et je ferai mieux. Mais on doit comprendre en tant qu’équipe, se regrouper et arrêter d’avoir autant de problème."