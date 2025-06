Harponné en course, Verstappen n’en veut pas à Antonelli

Max Verstappen a subi son premier abandon de la saison après avoir été percuté par Kimi Antonelli dès le premier tour du Grand Prix d’Autriche.

Verstappen a pris le départ depuis la septième place sur la grille et a réalisé un excellent départ, devançant Liam Lawson à l’approche du premier virage.

Cependant, alors qu’ils freinaient dans le virage 3, Antonelli, trop optimiste, a perdu le contrôle de sa Mercedes F1 et a percuté l’arrière de Verstappen.

"J’ai été percuté violemment," a déclaré Verstappen à son ingénieur de course, Simon Rennie. "Putain d’idiots."

Il s’agit du premier abandon de Verstappen depuis le Grand Prix d’Australie 2024 et de son premier abandon au premier tour depuis Sakhir en 2020. Antonelli, quant à lui, a subi son quatrième abandon en cinq courses.

Les commissaires enquêteront sur l’incident après la course. Ce qui est certain c’est que Verstappen ne pourra pas être tenu pour responsable, et il repassera donc dès demain à 9 points de pénalité au lieu de 11 pour les prochaines courses (jusqu’au Mexique).

"C’est juste de la malchance, comme hier en qualifications," commente Verstappen, pas trop amer.

"Je n’en veux pas à Kimi, on ne fait pas ça intentionnellement, ce genre de choses arrivent. J’étais à la mauvaise place au mauvais moment et c’est pour cela qu’on cherche à ne partir dans le paquet."

"Mais globalement, nous n’avons pas eu un rythme exceptionnel ce week-end, donc nous avons beaucoup à apprendre pour espérer faire mieux le week-end prochain. Mais bien sûr, le résultat n’est pas idéal aujourd’hui."

Quant aux perspectives de Red Bull pour le reste de la saison, Verstappen reste réaliste. Et là, il fait preuve de plus d’amertume.

"C’est vous qui parlez de titre, pas moi, je sais à quel point les choses sont difficiles en termes de performance. Peut-être que maintenant vous arrêterez de m’en parler !"

"Nous essayons de faire de notre mieux, toujours. Ma mentalité ne change pas. Nous avons beaucoup gagné par le passé. Parfois, il faut accepter de ne pas gagner, et nous essayons simplement de faire de notre mieux."