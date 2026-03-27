Hülkenberg vise des points pour Audi F1 à Suzuka, Bortoleto tire un bilan ’contrasté’

Nico Hülkenberg était satisfait d’avoir terminé la première journée dans le top 10, à une prometteuse septième place. Le pilote Audi F1 espère une suite de week-end aussi bonne à Suzuka, et il vise les points au Grand Prix du Japon.

L’objectif pour lui sera de passer entre les problèmes, qui ont encore coûté du temps de roulage de l’autre côté du garage, et qui ne semblent pas encore résolus sur la R26. Si c’est le cas, il pense se battre à l’avant du peloton.

"C’était bien, une base solide même si le peloton est plus serré que lors des deux premières courses, c’est intéressant. Mais les deux séances ont été bonnes, propres, aucun problème de mon côté du garage, on a complété les programmes et on doit voir ce qu’on en tire" a déclaré Hülkenberg.

"Le vendredi permet toujours de faire un apprentissage pour le lendemain, la voiture est dans un bon rythme, on doit ajuster les détails pour l’optimiser et conserver cette forme pour demain" a conclu l’Allemand, qui a dit pouvoir "absolument" se battre pour des points.

Gabriel Bortoleto a été bloqué au stand pendant une bonne partie de la deuxième séance, la faute à un changement de boîte de vitesses. Il confirme que c’était une mesure de précaution, mais que cela lui a coûté du temps en piste.

"Ce vendredi a été assez contrasté. La séance du matin s’est déroulée sans encombre, mais nous avons détecté un problème dès le début des EL2 et avons décidé de procéder à un changement de boîte de vitesses par mesure de précaution, afin de pouvoir reprendre la piste le plus rapidement possible" raconte le Brésilien.

"Cela nous a fait perdre un peu de temps au stand, mais l’équipe a fait un travail incroyable pour remettre la voiture en état et me permettre de reprendre la piste pour la fin de la séance. Je tiens à remercier chaleureusement tout le monde pour leurs efforts et leur travail acharné."

"Nous avons tout de même réussi à boucler quelques tours et à recueillir des informations utiles. Nous allons donc nous appuyer là-dessus pour continuer à progresser, avec une dernière séance d’essais libres demain avant les qualifications."