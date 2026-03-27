Malgré les difficultés d’Aston Martin F1, ’Papa Alonso’ vit une semaine ’exceptionnelle’

Aston Martin F1 ne parvient pas à progresser pour le moment, alors que l’AMR26 est toujours sujette à des problèmes de vibration. Absent lors des EL1 pour laisser rouler Jak Crawford, Fernando Alonso a terminé 19e de la première journée.

Mais l’important était ailleurs pour l’Espagnol, qui est devenu papa en cette fin de semaine. C’est pour cela qu’il a retardé au maximum son départ pour le Japon, et est arrivé ce vendredi matin à Suzuka.

"Je suis un peu décalé en termes d’horaire car j’ai atterri ce matin, mais me voilà. Nous venons de terminer les EL2, et dans quelques heures, il sera temps de dormir, j’ai fait l’impasse sur une sieste après la nuit européenne."

Interrogé sur le déroulement de sa semaine, l’Espagnol a confirmé que sa compagne Melissa Jimenez et le bébé se portaient bien.

"Eh bien, on n’imagine jamais rien de précis. Les choses arrivent comme elles arrivent, et il y a toujours un peu de stress et d’inquiétude pour que tout se passe bien. Heureusement, tout s’est bien passé, pour la maman comme pour le bébé. Un moment vraiment exceptionnel et très spécial."

Alonso a recentré la conversation sur ses performances en piste.

"Maintenant, retour au travail, pour voir ce que nous pouvons faire. Lors des EL2, nous n’avions pas de bonnes sensations avec la voiture ; je dirais que c’est toujours sensiblement la même chose qu’avant."

"Nous avons apporté des pièces améliorées, et lors des essais et des tours que j’ai effectués jusqu’à présent, je n’ai pas constaté de grande différence. Nous sommes donc encore un peu en retrait en termes de performances, et nous devons travailler ce soir pour progresser."

"C’est aussi la course à domicile de Honda, et dans une période aussi difficile que celle que nous traversons, nous devons être là, nous devons les soutenir, et espérons terminer la course pour la première fois cette année – boucler tous les tours est l’objectif."

Lance Stroll était 21e, et il reconnait que les vibrations sont toujours un souci et qu’il n’y a pas eu de progrès concret à ce sujet : "Pas vraiment, il y a toujours du travail. Nous avons des idées sur les réglages et sur les choses qu’on doit travailler, donc on va essayer de progresser demain."

Cependant, le Canadien assure qu’il prend du plaisir à piloter : "Bien sûr, c’est un circuit que j’aime, c’est spécial de piloter dessus, la piste est incroyable, l’ambiance est incroyable, donc ça allait aujourd’hui."

Crawford a donc roulé en EL1, et avec un problème sur sa monoplace, il a terminé dernier. Mais malgré ces conditions plus que difficiles, l’Américain était heureux de prendre le volant d’une Formule 1 à Suzuka.

"J’ai adoré ! Il y a beaucoup de choses spéciales, l’ambiance, le premier secteur, la piste elle-même qui a du grip et ne donne aucune chance, c’est un vrai moment d’adrénaline" a déclaré Crawford. "Il y a des virages dans lesquels vous pouvez tout donner, mais il y a peu de marge d’erreur."

"J’aurais aimé faire plus de tours, je n’ai fait que trois chronos rapides, mais on a eu un problème de carrosserie. J’aurais aimé en faire d’autres mais j’ai fait trois tours rapides et j’ai aimé chacun d’entre eux. C’étaient trois tours en pneus durs, ça se passait bien, et j’allais partir en pneus mediums mais ils m’ont dit de descendre de la voiture."

"Les vibrations sont ce qu’elles sont, ce n’est pas facile pour le pilote, ce n’est pas facile pour la fiabilité de la voiture, mais on essaie de travailler dessus. En tant que pilote, que peut-on faire ? Ce n’est pas notre faute, on essaie de faire avec et on espère que ça s’améliore."

Il confirme que son programme 2026 est 100 % concentré sur son rôle actuel au sein du team : "Je suis sur toutes les courses avec l’équipe, je ne cours pas ailleurs, c’est mon travail à temps plein. Je vais dans le simulateur, et je n’ai eu que trois tours durant lesquels j’ai dû être rapide immédiatement, et le travail dans le simulateur a aidé."