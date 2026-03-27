Haas F1 a vécu ’une bonne première journée’ dans le top 10 à Suzuka

Haas F1 semble encore avoir le potentiel pour viser des points et être une des équipes les plus rapides derrière les top teams, ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Japon. Oliver Bearman s’est classé neuvième de la journée, et le Britannique tirait un bilan plutôt positif.

La première séance a été difficile pour lui, mais il a réussi à remettre la voiture dans une fenêtre de fonctionnement qui lui convenait davantage, et il pense pouvoir se battre face aux équipes les plus rapides du peloton.

"Ca a été une bonne première journée, on a un peu souffert en EL1, on avait de nouvelles pièces sur la voiture et ça n’a pas donné les performances attendues donc on a dû faire des ajustements" a déclaré Bearman.

"Et en EL2, la voiture était de retour avec le comportement que j’aime donc j’étais satisfait. Les écarts sont très serrés, la bataille dans le peloton est la même, Racing Bulls semble bonne, tout comme Williams et Audi. Une bataille standard et on va essayer de trouver du rythme demain."

"C’était très difficile de dépasser l’an dernier, c’était une des courses avec le moins de dépassements. Il y aura surement plus d’opportunités cette année mais les qualifications restent quand même importantes et on va essayer de faire au mieux."

Esteban Ocon était 11e au terme de cette première journée, et le Français se veut optimiste pour la suite du week-end : "La journée a été globalement positive. Le début a été prometteur, car nous avons pu tester tout ce que nous souhaitions lors des EL1 et EL2."

"Il nous reste quelques analyses à effectuer pour mieux comprendre certains aspects de la voiture. La gestion de l’énergie est complexe, comme nous l’avions anticipé, mais je pense que nous avons généré de nombreuses données pertinentes pour améliorer notre compréhension."

"En termes de performances en virage, le résultat est satisfaisant. Il ne reste plus qu’à peaufiner les réglages, mais la journée a constitué une bonne base. Il y a encore une marge de progression demain, et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire. C’est toujours un pur plaisir de piloter sur ce circuit et au volant d’une Formule 1."