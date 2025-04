Hulkenberg estime avoir ’encore quelques années de carrière en F1’

Bien qu’à l’aube d’un projet passionnant avec Audi F1, Nico Hulkenberg admet que sa carrière en Formule 1 touche à sa fin.

Avec plus de 230 Grands Prix à son actif – et ayant piloté, dans l’ordre, pour Williams, Force India, Sauber, Force India, Renault, Racing Point, Haas et Sauber à nouveau – l’Allemand n’est jamais monté sur un podium.

"Une carrière riche en événements," a déclaré Hulkenberg en riant à Bahreïn.

Il reconnaît que le nombre de fois où il a « déménagé » dans la voie des stands de F1 est incomparable à ses véritables changements dans sa vie privée.

"Je n’ai probablement déménagé (en termes de logement) que trois ou quatre fois dans ma vie. Je suis quelqu’un de très posé."

Il n’a peut-être jamais terminé dans le top 3 d’un Grand Prix, mais il est très respecté dans le paddock. Et la bonne nouvelle pour ses fans, c’est qu’il lui reste « quelques courses devant lui ».

"Je peux conduire jusqu’à 40 ans, donc je ne prévois aucun problème dans les années à venir. Ce qui se passera ensuite est difficile à prédire aujourd’hui," a déclaré le pilote de 37 ans.

Sauber l’a cependant piqué à Haas F1 pour 2025 afin de diriger la transition de l’équipe vers Audi, une équipe d’usine l’année prochaine.

"Changer d’équipe, même si on y a déjà été dans le passé, implique toujours du travail."

"Il faut trouver son chemin, s’y habituer, apprendre à connaître son nouveau chez-soi et son environnement."

Il compare cela à un emménagement dans un nouveau quartier.

"Personnellement, il me faut toujours un certain temps pour m’adapter, jusqu’à ce que j’aie mon restaurant italien préféré, mon dentiste, mon coiffeur, tout ce dont j’ai besoin au quotidien."

"C’est peut-être pour ça que je ne bouge pas autant."

Il est encore en phase de réadaptation chez Sauber, mais après une visite de l’usine de moteurs Audi F1 à Neuburg il y a quelques jours, Hülkenberg a révélé : "On y ressent une atmosphère très positive et enthousiaste."

"Les gens sont enthousiastes à propos de la Formule 1, de ce projet. Ils sont motivés et heureux."