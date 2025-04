Lutter contre Norris ou contre d’autres équipes ? Piastri ’s’en fout’

Oscar Piastri semble en mesure de tenir la dragée haute à son équipier, Lando Norris. Les pilotes McLaren F1 pourraient donc se battre pour le titre mondial, et l’Australien a été interrogé sur ses préférences entre affronter son équipier ou affronter les Ferrari, les Mercedes ou Max Verstappen.

"Suis-je champion du monde dans les deux cas ? Oui ? Alors je m’en fous. Je veux dire que je pense qu’en tant qu’équipe, nous voulons que le combat se déroule entre Lando et moi. C’est un peu le scénario rêvé" a déclaré Piastri.

"Peut-être que pour Andrea et Zak, c’est un peu stressant, mais en fin de compte, c’est ce que vous voulez. Vous voulez vos deux voitures en premier et en second et ne pas avoir à vous soucier des autres. C’est le rêve, n’est-ce pas ? Et je pense que pour moi aussi, ce serait une bonne position."

"Je pense que s’il y a d’autres équipes impliquées, ce n’est pas une mauvaise chose. Et je pense que pour le sport, nous voulons évidemment qu’il soit compétitif pour plusieurs équipes, et je pense que nous nous en rapprochons de plus en plus, surtout l’année dernière et probablement cette année aussi."

"Donc, comme je l’ai dit, si je suis champion du monde dans l’un ou l’autre scénario, cela me convient. Mais je pense que le fait d’avoir à se soucier de son coéquipier est probablement un scénario un peu plus facile que d’avoir à se soucier, vous savez, de trois ou quatre autres équipes."

Avec Norris sixième sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, Piastri pourrait même prendre la tête du championnat en fin de journée, mais l’Australien est prudent et s’attend à une remontée de son équipier en course.

"Voyons où il terminera premier. Évidemment, c’est bien d’être en pole, mais c’est probablement la première course jusqu’à présent où les qualifications ne font pas tout. Je pense que c’est toujours important, mais je m’attends à ce qu’il se batte. Je vais juste essayer de faire en sorte de faire le meilleur travail possible, et là où il finira, c’est là où il finira."

Piastri pense que la McLaren MCL39 est la meilleure voiture actuellement, et note que dans certaines conditions, la voiture de Woking est très impressionnante. Plus globalement, il se félicite du comportement de sa F1 ce week-end.

"De mon côté, je n’hésite pas à dire que nous avons la meilleure voiture en ce moment. Je pense que dire le contraire n’est pas correct. Mais c’est difficile et les écarts sont encore assez faibles. Il suffit d’une erreur pour perdre un ou deux dixièmes, et c’est plus ou moins ce qui s’est passé."

"Par moments, nous avons semblé très, très forts - comme lors des EL3, par exemple - mais je pense que lorsque tout le monde se présente pour les qualifications, nous savons que nous devons encore donner le meilleur de nous-mêmes."

"Comme nous l’avons vu au Japon, nous n’avons pas tiré le meilleur parti de la voiture et nous avons été devancés par Max. Et Lando n’est pas sur la première ligne, donc c’est difficile, sans aucun doute."

"Je ne pense pas que nous soyons assez rapides pour faire tout ce que nous voulons, mais nous avons un bel avantage en ce moment et nous faisons de notre mieux pour continuer à l’utiliser semaine après semaine."

"La première journée a été un peu inutile pour tout le monde, je pense. Mais lors de la deuxième journée, je me sentais déjà assez confiant. Les EL3 étaient bons, mais dans des conditions qui n’étaient pas particulièrement représentatives."

"Mais je pense que je suis à l’aise avec la voiture depuis les EL2. Nous n’avons pas eu à changer grand-chose depuis. Pour moi, c’est une voiture qui a été relativement simple pour faire des tours réguliers et elle a été rapide aussi, ce qui est évidemment la chose la plus importante."

"Je me suis senti très à l’aise ce week-end. Je pense que je me suis senti à l’aise tout au long de la saison avec la voiture que nous avons, mais ce week-end a été un nouveau pas en avant, ce que j’ai pu montrer en qualifications."