Hülkenberg veut des points à Singapour, Bortoleto a vécu une préparation ’épuisante’
Le duo de Sauber F1 est prêt à relever le défi de Marina Bay
Nico Hülkenberg a un bon souvenir de Singapour, puisqu’il avait marqué des points l’an dernier avec Haas. Le pilote Sauber F1 espère réitérer cette année, sur un circuit qui pourrait plaire à la C45. La difficulté est de prédire ce qui conviendra ou non à la voiture.
"C’est l’objectif, ce qu’on vise. J’aime cette course, la première course nocturne, c’est assez fou et assez cool. Un de mes endroits préférés de la saison, j’ai hâte de prendre la piste demain et de ressentir l’ambiance" a déclaré Hülkenberg.
"C’est serré à chaque week-end, toutes les petites choses font la différence car c’est très serré, il n’y a rien de magique, donc ça va être comme d’habitude. Mais c’est un circuit urbain, il était bosselé, ils l’ont resurfacé donc je ne sais pas, mais ce n’est jamais facile. Il faudra être en confiance et je pense que la voiture l’appréciera."
Interrogé sur les performances de son équipier Gabriel Bortoleto, l’Allemand a salué ses performances : "Il est très impressionnant, sa vitesse d’apprentissage l’est aussi, et il signe des résultats. Il fait très peu d’erreurs, c’est rare pour un débutant et très impressionnant. Chapeau à lui."
Gabriel Bortoleto ne connait pas ce circuit, mais en tant que débutant cette année, son approche ne change pas selon s’il a roulé ou non en Formule 2 sur le tracé : "Non, l’approche est la même partout. C’est ma première fois à Singapour, mais c’est ma première fois avec une F1 partout."
"A Bakou par exemple c’était très différent de la F2. Ici ce sera encore différent, je me suis beaucoup préparé, il faut faire quelques tours de plus dans le simulateur, travailler un peu plus, et il faut construire son week-end petit à petit."
Le Brésilien a une nette avance sur son équipier en qualifications cette année, et il admet ne pas savoir exactement d’où cela vient, mais se félicite d’avoir eu dès le début de saison un rythme encourageant.
"Je ne sais pas. La vitesse est une chose que j’ai depuis le début de l’année, j’étais déjà en Q2 en Australie, et ça fonctionne bien avec les ingénieurs, il n’y a pas de secret, je comprends ce que je dois faire au volant et ce dont j’ai besoin venant de la voiture."
Bortoleto s’est entraîné de manière intense pour un circuit difficile, mais surtout pour une humidité très élevée qui ajoute à la complexité du défi : "Je suis allé dans un hammam et je me suis entraîné dedans, j’ai fait des exercices classiques mais dans ces conditions. C’était épuisant !"
