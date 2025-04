Honda soutient Tsunoda car il met le Japon ’en état d’ébullition’

Yuki Tsunoda continue d’avoir le soutien inconditionnel de Honda et de sa branche compétition, Honda Racing Corporation. La maturité du pilote japonais, promu chez Red Bull avant le Grand Prix du Japon, continue d’impressionner ses mécènes.

"Il en est à sa cinquième année de carrière en Formule 1 et je pense qu’au fil des ans, il a progressé sous différents angles" a déclaré Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation.

"Au tout début de sa carrière en Formule 1, il a eu des moments où il laissait ses émotions prendre le dessus. Cependant, je pense qu’il a beaucoup progressé au cours de l’année écoulée, de 2024 à 2025, notamment sur le plan psychologique."

"L’année dernière, il travaillait très dur pour être promu dans l’équipe senior de Red Bull. L’année dernière, il travaillait très dur pour être promu dans l’équipe senior de Red Bull. Mais comme cela ne s’est pas produit, c’est devenu une opportunité pour lui de grandir et de réaliser son rêve."

Le dirigeant japonais se félicite de l’ascension unique de Tsunoda : "Bien que le Japon soit impliqué dans la Formule 1 et le sport automobile, et que de nombreux pilotes soient passés par là, c’est, je crois, la première fois qu’un pilote japonais occupe un volant au sein d’une équipe de très haut niveau."

"Depuis l’annonce de la promotion de Yuki comme pilote de Red Bull, les fans japonais et les médias nationaux sont en ébullition. Il y a eu beaucoup d’attention portée à ce développement récent. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu dans l’histoire."

Honda veut donc soutenir les ambitions du Japonais jusqu’au bout : "Il n’a cessé de mûrir en tant que pilote professionnel, et il est tout à fait possible qu’il construise ses propres aspirations et qu’il y travaille de son côté. Je comprends qu’il voudra probablement laisser sa marque et réussir tout en ayant ce volant avec Red Bull."

"Nous allons donc soutenir ses aspirations. La position de Honda est que nous voulons l’aider à réaliser ses rêves de pilote professionnel à long terme - même si, à l’avenir, nous aimerions avoir une autre opportunité de travailler avec Yuki sur un projet, quel qu’il soit. Nous considérons Yuki comme un membre de la famille Honda et nous nous engageons à le soutenir."