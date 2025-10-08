Wheatley : Sauber F1 a connu une course ’frustrante’ à Singapour

Sauber F1 n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu à Singapour, sur un circuit de Marina Bay qui semblait ne pas convenir du tout à la C45. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ont terminé 17e et 20e, et Jonathan Wheatley, leur patron, a reconnu une frustration.

"Tout d’abord, je tiens à féliciter McLaren pour avoir conservé son titre" a déclaré l’ancien directeur sportif de Red Bull, qui pense que son équipe avait le potentiel pour jouer les points. "Pour nous, cette course a été incroyablement frustrante, car très peu de choses ont joué en notre faveur."

"Partis en 11e position, je pense sincèrement que nous avions le potentiel pour marquer des points, et nous ne devons pas nous en cacher au moment d’afficher notre ambition. Sans voiture de sécurité, la course s’est déroulée sans les variables habituelles à Singapour, et sans beaucoup d’opportunités."

"Avec le recul, je pense que c’est une journée très frustrante. En fait, le week-end de course n’a pas été des plus faciles. Et c’est une de ces courses qui nous rappellent que nous manquons encore de force et de profondeur en termes de performance. Et je pense que nous devons être totalement honnêtes avec nous-mêmes à ce sujet."

Cependant, le Britannique est convaincu que cette course est cruciale pour l’apprentissage de Sauber, qui continue à progresser sur l’opérationnel et sur la gestion de la performance.

"Mais vous savez, nous apprenons en équipe et en groupe. Il y a beaucoup à apprendre car les décisions prises pendant la course ne nous ont pas mis dans une bonne position. Je pense que les points étaient une possibilité en faisant les choses correctement."

"Nous allons analyser en détail cette course afin d’en tirer les leçons et de progresser. C’est ça, la course automobile : ce qui est formidable avec la Formule 1, c’est que nous pouvons courir à nouveau dans seulement deux semaines."