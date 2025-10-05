Rien ne s’est passé comme prévu pour Sauber F1 à Singapour

L’équipe Sauber F1 a enregistré à Singapour son pire résultat depuis avant l’été, avec la 17e place de Gabriel Bortoleto. Le pilote brésilien a perdu du temps en s’arrêtant à cause d’un aileron cassé, ce qui a ruiné sa stratégie initiale.

Il a aussi perdu du temps derrière Franco Colapinto, qui a été un obstacle pour les deux C45 ce dimanche sur le sinueux tracé de Marina Bay. De quoi rendre le jeune rookie fataliste quant à ce résultat frustrant.

"Ce n’était certainement pas la meilleure course pour nous aujourd’hui. J’ai subi des dégâts dès le premier tour après un contact dans le virage numéro 1, nous étions trois de front et nous nous sommes malheureusement touchés, ce qui a cassé l’aileron avant" déplore Bortoleto.

"Cela nous a obligés à rentrer aux stands pour le changer, ce qui nous a fait perdre du temps, et à partir de là, la course s’est avérée difficile. Notre rythme n’était pas des plus rapides et, une fois que nous nous sommes retrouvés derrière Colapinto, nous savions qu’il serait difficile de le dépasser, car les dépassements sont extrêmement difficiles ici."

"J’ai passé la majeure partie de la course coincé derrière lui, ce qui a également permis aux autres de se rapprocher. Dans l’ensemble, c’était juste un de ces jours où les choses ne se sont pas tout à fait passées comme nous le voulions."

"Néanmoins, nous allons retenir les points positifs de ce week-end, tirer les leçons que nous pouvons et aller de l’avant. L’équipe continue à travailler très dur, ici et à l’usine, et nous sommes tous déterminés à revenir dans les points."

Nico Hülkenberg a terminé dernier d’une course à oublier après un tête-à-queue qui aurait pu se terminer bien plus mal et l’a obligé à rentrer au stand pour changer de gommes une deuxième fois.

"Ce n’était pas notre jour aujourd’hui. C’était difficile sur un circuit urbain comme celui-ci où il est presque impossible de dépasser à moins d’avoir un gros avantage au niveau des pneus" regrette Hülkenberg.

"À la fin, quand je me suis rapproché de Franco [Colapinto], il a freiné assez tôt, ce qui m’a un peu surpris, et j’ai perdu beaucoup d’appui arrière, ce qui a provoqué un gros blocage et un tête-à-queue."

"Nous devrons revoir notre stratégie, mais dans l’ensemble, nous n’avions pas vraiment le rythme ce week-end. Néanmoins, même lors de journées difficiles comme celle-ci, il y a toujours quelque chose à apprendre et à mettre à profit pour les prochaines courses."