Hülkenberg a raté de peu la Q3 mais ce n’est ’pas une mauvaise chose’

L’écurie Sauber F1 a signé un résultat correct aux qualifications de Singapour, avec une 11e place pour Nico Hülkenberg. De quoi espérer des points selon la stratégie, les conditions météo et surtout les faits de course sur un circuit de Marina Bay qui est piégeux.

"Je suis plutôt satisfait des qualifications d’aujourd’hui. Mes tours ont été réguliers et j’ai montré une bonne progression tout au long de la séance. Partir en 11e position n’est pas une mauvaise chose, et nous avons un jeu supplémentaire de pneus tendres pour demain" a déclaré l’Allemand.

"Tout le monde aborde la course un peu moins préparé après les drapeaux rouges d’hier, qui ont empêché tout le monde de réaliser de longs relais, il pourrait donc y avoir des surprises. Comme toujours, la stratégie dépendra du déroulement de la course, mais nous ferons tout notre possible pour en tirer le meilleur parti."

Pour son équipier Gabriel Bortoleto, la séance a été plus compliquée et sa 16e place finale est synonyme d’élimination en Q1, la faute au drapeau rouge causé par l’Alpine de Pierre Gasly : "C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas pu passer en Q2, alors que nous avions le potentiel pour le faire facilement."

"J’étais en train de faire un très bon tour, suffisamment bon pour passer, quand j’ai dû lever le pied à cause d’un drapeau jaune. Bien sûr, il faut ralentir pour des raisons de sécurité, mais cela vous coûte immédiatement quelques dixièmes. Malheureusement, cela a signifié la fin du tour, et nous avons raté la qualification de très peu."

"C’est décevant, d’autant plus que nous nous sentions beaucoup mieux aujourd’hui qu’hier. Les EL3 étaient très positifs, et je croyais vraiment que nous avions le potentiel pour faire un bon travail en qualification. Mais c’est comme ça, parfois, vous êtes le malchanceux qui est piégé par un drapeau."

A noter que les deux pilotes ont été blanchis par la FIA et n’ont pas fait d’infraction au drapeau jaune pendant la Q1, tout comme Yuki Tsunoda. Les trois pilotes s’en tirent sans aucune sanction.