Sauber F1 a encore des ’inconnues’ mais l’optimisme reste de rigueur

Nico Hülkenberg a terminé 14e de la première journée d’essais du Grand Prix de Singapour, et le pilote Sauber F1 admet que les circonstances de roulage n’ont pas aidé. La deuxième séance en particulier a été chaotique, mais sa journée s’est déroulée de manière fluide.

"Les EL2 ont été interrompus, ce n’était pas une séance classique mais c’était le cas pour tout le monde. Il y aura des inconnues ce week-end. Je ne sais pas s’il fait moins chaud ou si c’est le gilet rafraîchissant, mais je me sens plus détendu que l’an dernier le vendredi" a déclaré Hülkenberg.

"Du côté de la voiture, il y a du travail à faire. C’était un peu chaotique, je n’ai pas eu de run propre, mais nous devons réussir à faire des choses proprement."

L’Allemand confirme qu’il utilisera le gilet rafraîchissant pour le reste du week-end, et surtout dimanche : "C’est sans réflexion, je l’utiliserai tout le temps, pas forcément aujourd’hui ou demain, mais en course, ça enlève un peu de difficultés physiques."

Gabriel Bortoleto a été ennuyé par le trafic à plusieurs reprises, et il n’a pas réussi à se hisser là où il le souhaitait, terminant juste derrière son équipier. Le plus important pour le Brésilien reste d’avoir pu avancer sur l’équilibre de sa voiture.

"Ca arrive toujours, des fois on est bloqués derrière des gens. Ce n’était pas une séance propre, j’ai eu du trafic, beaucoup de monde devant moi et je n’ai pas réussi à tout mettre bout à bout. Mais ce qui est important en essais libres est de comprendre l’équilibre" précise Bortoleto.

"Ca m’a paru correct, ce n’était pas super mais ça fonctionne. C’est difficile ce week-end de trouver un bon équilibre, de faire des tours propres et de piloter, mais on doit analyser tout cela, regarder les données et comprendre les choses."