Entre 6 et 24 Sprints par an : quelle est la bonne dose pour la F1 ?

La Formule 1 a récemment annoncé la liste de ses 6 sprints pour la saison 2026.

Le premier Sprint F1 aura lieu à Shanghai, suivi de Miami. Il y aura aussi Montréal, Silverstone, Zandvoort mais aussi Singapour, qui a été le théâtre du dernier Grand Prix... marqué par peu de dépassements.

Le choix du circuit de Marina Bay à Singapour a clairement suscité quelques interrogations. Quelle a été la réaction des équipes face au choix de Singapour pour une course sprint, et quelles opportunités existent pour l’année prochaine, avec le nouveau règlement ?

Sans vouloir trop s’avancer sur ce choix, Steve Nielsen tient d’abord à défendre le concept.

"Tout d’abord, les courses Sprint ont été une bonne chose," commence le directeur général d’Alpine F1.

"Je suis peut-être le seul à le penser mais je le pense. Et je dis cela en tant que personne qui, au départ, n’était pas très enthousiaste. Mais j’aimerais en voir davantage. Je trouve que les Grands Prix actuels, avec leurs trois séances d’essais libres, sont très longs. Ce serait bien pour les spectateurs dans les tribunes d’avoir plus de choses divertissantes à regarder."

"Je suis donc favorable à l’organisation de davantage de courses sprint, et je suis heureux qu’il y en ait une à Singapour l’an prochain."

Comme en MotoGP, aimerait-il qu’il y en ait à chaque course ?

"Non, je pense qu’il y a un nombre idéal, mais je ne sais pas exactement lequel. Plus de six, moins de 24. Cela ne fonctionnerait pas partout, mais nous pouvons certainement en organiser plus qu’actuellement."

Chez Williams F1, James Vowles élargit aussi le débat.

"Je ne m’inquiète pas pour Singapour. Ce que nous constatons lors des week-ends de course Sprint, c’est que les chiffres augmentent, que l’audience augmente, donc c’est généralement un succès."

"Je pense que six sprints, c’est le nombre idéal. Franchement, peu m’importe où ils ont lieu, ici me convient très bien. Vous avez raison, les dépassements sont difficiles, mais d’une certaine manière, ces courses ont été conçues pour les voitures de sécurité et les propositions un peu farfelues. Ce que nous n’avons pas encore vu, c’est une course sprint où quelqu’un profite d’une voiture de sécurité pour remonter tout le peloton. Singapour pourrait être le théâtre d’une telle course l’année prochaine."

Pour Andy Cowell, le directeur d’Aston Martin F1, les règles 2026 pourraient améliorer les dépassements.

"Il sera intéressant de voir comment se dérouleront les dépassements l’année prochaine avec les nouvelles réglementations. Nous pourrions bien assister à davantage de dépassements. Le choix de Singapour ne pose donc aucun problème. Les fans adorent les week-ends de course Sprint, et nous travaillons pour les fans. Je soutiens donc cette décision."

"Je ne partage pas tout à fait l’avis de Steve : on pourrait peut-être en faire davantage, mais dans sa fourchette, vingt-quatre courses, c’est peut-être un peu trop."