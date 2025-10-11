’On ne peut pas tricher à ce point’ : la pénalité d’Hamilton plus que justifiée selon Herbert

Lewis Hamilton a clairement abusé des règles en fin de Grand Prix à Singapour selon Johnny Herbert, ancien pilote de F1 et commissaire de la FIA.

Herbert était très souvent mobilisé comme commissaire par la Formule 1 avant que la FIA ne le sanctionne pour ses sorties médiatiques trop nombreuses.

Le Britannique continue à juger ce qu’il se passe dans le sport et il trouve que le pilote Ferrari s’en est très bien sorti avec seulement 5 secondes de pénalité après le Grand Prix, pour avoir coupé de nombreux virages avec sa SF-25 alors en panne de freins.

La panne était si sévère que le septuple champion du monde a perdu près de 40 secondes sur les derniers instants de la course mais a réussi à rester devant Fernando Alonso sur la ligne. Il a été classé ensuite derrière lui suite à la pénalité.

Lorsque l’on demande comment Herbert aurait jugé cet incident dans la salle des commissaires, il dit que "le bon jugement a été pris".

"C’était la bonne décision de donner cette pénalité à Lewis, car il a un peu trop coupé certains virages, ce qui lui a évité de freiner. Il a eu ce qu’il méritait."

"Les commissaires ont pris la bonne décision. Fernando s’est clairement assuré que les commissaires soient conscients de sa colère."

"Mais je pense qu’il était assez clair, au final, que Lewis avait pris certaines libertés pour terminer la course."

"On ne peut pas prendre ces libertés, on ne peut pas tricher à ce point. 5 secondes c’est presque clément."

"Et c’est tout à fait typique de Fernando, de monter sur ses grands chevaux, de crier et de hurler !"

"C’est ce que nous attendons tous de Fernando, cette compétitivité qu’il avait dès sa toute première course lorsqu’il est arrivé en Formule 1 il y a de nombreuses années."

"Alonso n’est pas encore fini. Il est toujours capable de réaliser des courses fantastiques. À Singapour, où il fait très chaud et humide, sur un circuit très difficile, Fernando a une fois de plus donné le meilleur de lui-même."

"Il avait donc tout à fait raison de crier au scandale après l’arrivée."