Comment Stroll gère les nombreuses critiques dont il fait l’objet

Lance Stroll a répondu aux critiques dont il a fait l’objet tout au long de sa carrière en F1, insistant sur le fait qu’il ne tient compte que des opinions des personnes en qui il a confiance.

Depuis ses débuts en F1 en 2017 avec Williams, Stroll a fait l’objet d’une avalanche de critiques.

Bien que Stroll n’ait pas démontré qu’il était capable d’atteindre le niveau de ses équipiers au fil des ans, le Canadien a connu jusqu’à présent une carrière solide en F1, avec parfois des éclairs de génie en termes de pilotage.

Stroll a décroché un podium lors de sa première saison en F1, terminant troisième au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2017. Il a ajouté une place en première ligne à son palmarès, excellant sur une piste mouillée à Monza plus tard dans la saison. Son plus beau moment est sans doute survenu lors du Grand Prix de Turquie 2020, où il a décroché la pole position dans des conditions difficiles.

La saison 2025 a été difficile pour Stroll, le Canadien ayant du mal à rivaliser avec Fernando Alonso, en particulier lors des qualifications. Cependant, Stroll a su tirer le meilleur parti de ses opportunités, ne concédant que quatre points de moins qu’Alonso à l’approche du Grand Prix des États-Unis qui se déroulera le week-end prochain.

Dans une interview publiée sur la chaîne YouTube d’Aston Martin, Stroll a été interrogé sur les critiques dont il fait l’objet, en particulier sur les réseaux sociaux.

"Je préfère considérer cela comme du bruit. Si je m’y attarde, cela me dérange, bien sûr, mais c’est là que j’ai de la chance."

"Je suis entouré de personnes que j’aime, en qui j’ai confiance, auxquelles j’accorde toute mon attention et dont j’apprécie les opinions. J’essaie de vivre dans mon monde, pas dans celui-là. Il y aura toujours des critiques."

"Les gens ont l’esprit très étroit. Vous faites quelques bonnes courses, vous êtes génial. Vous en faites quelques mauvaises, vous êtes nul."

"Cela ne changera jamais. C’est pourquoi il est important d’être entouré de personnes importantes et d’accorder de l’importance à l’opinion des personnes qui vous sont chères, que vous appréciez. Ce qui compte, c’est de vraiment connaître leur opinion."

"Ne prenez pas en compte les critiques de quelqu’un dont vous ne suivriez pas les conseils."