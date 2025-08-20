Hülkenberg espère qu’Audi F1 est ’sur la bonne voie’ pour ne pas régresser en 2026

Nico Hülkenberg espère que l’équipe Sauber, qui deviendra Audi F1 l’an prochain, ne fera pas de recul dans la hiérarchie, après avoir fait des progrès spectaculaires en 2025. L’arrivée d’un nouveau règlement moteur, mais aussi de nouveaux châssis, rend pourtant impossible tout pronostic.

"J’espère que non" a déclaré Hülkenberg. "Mais oui, en termes d’attentes, je pense qu’il est très difficile de faire des prédictions et d’attribuer des positions ou des chiffres. Je pense que c’est impossible, pour être honnête, mais je pense que nous devons être réalistes."

"C’est toujours un grand défi pour tout le monde. Les nouvelles réglementations offrent évidemment des opportunités, mais il n’y a aucune garantie. L’important est que nous mettions tout en place, que nous continuions à nous développer."

"Nous devons continuer à améliorer l’infrastructure, à améliorer l’équipe, les fondations de l’équipe, pour devenir une équipe d’usine plus importante. Et oui, je pense que nous sommes clairement sur la bonne voie, mais il y a toujours des choses à faire, bien sûr."

L’Allemand est satisfait d’avoir vu Sauber progresser malgré un début de saison difficile, plutôt que voir de bonnes premières courses avant de s’effondrer : "Eh bien, si je regarde en arrière et que j’y réfléchis, je pense que c’est définitivement plus positif qu’autre chose."

"Évidemment, si vous considérez les essais hivernaux lorsque nous avons commencé, les deux premières courses, puis depuis Barcelone, cinq courses consécutives dans les points, un podium, quelques courses et performances vraiment solides de notre part. Je pense donc que la tendance est bonne."

"Ça aurait été bien de commencer comme ça, mais ça s’est passé différemment. Mais récemment, je pense que nous allons dans la bonne direction. Mais ça reste la même chose dans le milieu du classement. Il y a essentiellement cinq équipes qui sont très, très proches les unes des autres. Selon le jour, le circuit, les conditions, ça change un peu, la dynamique."