Norris juge sa troisième place comme ’du bon travail’ face à des Mercedes ’plus rapides’

Lando Norris a pensé jouer la pole au Grand Prix du Canada, mais les Mercedes étaient encore trop rapides pour lui. Le pilote McLaren F1 s’était placé en tête après la première salve de chronos en Q3, et ses rivaux directs semblaient en retrait par rapport à la veille et par rapport au Sprint. Et bien que ça ait été le cas, ils ont réussi à le battre en fin de séance, le renvoyant comme hier sur la troisième place de la grille de départ pour la course.

Interrogé sur la possibilité qu’il avait d’aller chercher la première ligne voire la pole position, le champion du monde en titre reste perplexe, et il pense que faire le tour parfait était tout sauf simple. Il s’estime satisfait du travail effectué.

"C’est impossible à savoir, je pense qu’on a fait un bon travail cet après-midi honnêtement. On peut toujours le dire, mais je crois que c’est le cas, c’est un circuit sur lequel il est difficile de tout mettre bout à bout" a déclaré Norris.

"Mais c’est clair qu’on a fait un bon travail. Ces gars sont un peu plus rapides, c’est bien d’être plus proches qu’hier, mais la météo sera différent, donc on verra. On est dans une bonne situation, et dans la situation dans laquelle on doit être."

Comme lors du Sprint, il s’élancera troisième derrière les Mercedes, et aux côtés de son équipier Oscar Piastri, qui l’a de nouveau rejoint sur la deuxième ligne de la grille.