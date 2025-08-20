Albon : s’habituer aux F1 de 2026 ’différentes’ prendra ’un certain temps’

Alex Albon craint que la pause hivernale ne soit pas calme pour les pilotes, qui devront travailler sur le développement des nouvelles voitures. Le pilote Williams F1 explique que le temps passé dans le simulateur sera crucial pour mieux comprendre le fonctionnement des voitures de Formule 1 l’année prochaine.

"Je pense que ce sera différent de tout ce que nous avons piloté auparavant" a déclaré Albon, qui reconnait que la tâche est d’une ampleur inhabituelle. "Nous nous y habituerons, c’est le travail du pilote, mais cela prendra un certain temps."

Albon a prédit que les pilotes consacreront plus de temps au simulateur pendant la pause hivernale afin d’être prêts avant leur première course dans la voiture 2026 : "Disons que notre pause hivernale ne sera pas aussi décontractée que les années précédentes, où nous nous entraînions."

"Je pense que nous allons accorder beaucoup plus d’attention au travail sur le simulateur pendant l’hiver, afin de bien comprendre son fonctionnement et d’essayer différents styles de conduite et autres techniques pour le faire fonctionner."

Albon a révélé que Williams a mis en place un groupe dédié à l’aider, ainsi que Carlos Sainz, dans leur préparation : "Je sais, par exemple, que chez Williams, nous avons un groupe de travail actif. Nous travaillons simplement sur la manière de préparer au mieux les pilotes, en nous donnant autant d’informations et de préparation que possible pour l’année prochaine."