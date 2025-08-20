Vasseur : les équipes essaient de ’conserver’ un maximum de pièces pour 2026

Les équipes de F1 essaient de travailler sur la piste pour 2026, ce qui oblige à installer des pièces sur leur voiture 2025 qui servira pour la toute nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur dès la saison prochaine.

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, confirme que la Scuderia cherche à garder des pièces sur sa future voiture, et révèle que les autres équipes sont dans la même optique, car cela peut aider au développement des monoplaces.

"Nous consacrons tous beaucoup d’efforts à ce que nous pouvons conserver, et je pense que cela vaut pour McLaren, pour nous et pour Mercedes. Cela signifie que cette saison, l’accent est mis sur la suspension. Il est également mis sur le système de freinage" a déclaré Vasseur.

"Il est mis sur tous les éléments que vous conserverez pour l’année prochaine. Bien sûr, on développe d’abord l’aérodynamique, mais nous nous concentrons pleinement sur 2026 depuis des mois, car nous savons parfaitement que ce que nous apprendrons cette saison et que nous conserverons pour l’année prochaine est à zéro."

Mais si l’aérodynamique sera impossible à conserver en 2026, des progrès sur certains éléments purement mécaniques peuvent aider pour la saison prochaine : "Avec la suspension, dès que l’on comprend quelque chose, c’est un bon pas en avant pour l’année prochaine."

"Ce n’est pas une coïncidence si toutes les équipes, si vous y prêtez attention, ont fait de même. Le développement de Mercedes cette saison concerne principalement la suspension. McLaren aussi. Nous faisons de même. Ce n’est pas comme si nous nous étions réveillés un matin en nous disant ’OK, copions les autres’."