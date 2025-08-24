Horner va-t-il faire son retour avec Alpine ou Cadillac en F1 ?
Quelques bruits de couloir qui s’intensifient
Christian Horner va-t-il vraiment revenir en Formule 1 ? La question reste posée à ce jour mais la réponse penchez plutôt vers le oui que vers le non. Décryptage des derniers bruits de couloir concernant l’ancien directeur de Red Bull Racing, limogé en juillet dernier par la marque autrichienne.
Plusieurs consultants en F1 voient en Alpine F1 une voie particulièrement réaliste. L’équipe traverse une période instable, et les liens amicaux entre Horner et le conseiller exécutif Flavio Briatore sont de notoriété publique.
Il y aurait une possibilité d’un rôle direct dans la direction de l’équipe ou même celui d’un investissement partiel en termes de parts chez Alpine F1, ce qu’il n’avait jamais réussi à obtenir chez Red Bull Racing.
Pour Ralf Schumacher, il serait en tout cas temps que Briatore ne soit plus la figure n°1 de l’équipe française.
"Je pense que l’époque des figures comme Flavio est révolue. Il faut des personnes techniquement compétentes au sommet, comme Horner. Flavio pourrait alors apporter sa contribution en tant qu’organisateur et réseauteur, et en tant que porte-parole au monde extérieur."
L’autre spéculation qui commence à prendre de l’ampleur serait celle de l’arrivée dans l’équipe américaine Cadillac, qui fera son entrée en F1 en 2026.
C’est une piste crédible. L’expérience de Horner dans la construction et la gestion d’une organisation performante serait précieuse pour ce projet naissant, même si Graeme Lowdon y est déjà directeur d’équipe. Un duo à la direction, comme cela se fait dans d’autres équipes (usine - piste) pourrait être la solution.
Pour Juan-Pablo Montoya, "si Christian en a l’occasion, il reviendra. Qu’il le veuille ou non, on ne sait pas. Avec tout ce qui s’est passé et le salaire que Red Bull a dû lui verser, il est financièrement solide."
"Peut-être qu’une partie du contrat prévoit qu’il ne puisse plus travailler en F1 ? C’est la seule chose qui l’en empêcherait. Mais si je dirigeais une équipe comme Aston Martin, Cadillac, Alpine ou Haas, je l’embaucherais sans hésiter."
Rappelons que Christian Horner est en préavis jusqu’à la fin de l’année 2025, et ne pourra donc pas intégrer un nouveau projet avant janvier 2026 au plus tôt.
