Hamilton demande aux fans des ’pensées et prières’ pour son fidèle compagnon

Lewis Hamilton n’a pas de bonnes nouvelles à donner en ce jour et demande à ses fans de garder son fidèle compagnon Roscoe dans leurs "pensées et prières" dans un message inquiétant publié sur les réseaux sociaux.

La publication montrait Roscoe, le bouledogue anglais bien-aimé de Hamilton, en mauvaise posture, Hamilton admettant que ces dernières heures avaient été "effrayantes".

Hamilton a adopté Roscoe en 2013, et depuis lors, ce chien charismatique est devenu un membre populaire du paddock de F1, voyageant souvent aux côtés de Hamilton tout au long du calendrier de F1, en tout cas dans ses premières années.

Cependant, Roscoe, aujourd’hui âgé de 12 ans, a récemment connu des problèmes de santé. Sur son compte Instagram, Hamilton a publié une photo (ci-dessous) de Roscoe allongé chez le vétérinaire, l’air mal en point.

Elle était accompagnée de la légende suivante : "Ces dernières heures ont été effrayantes. Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières."

Avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne en mai, Hamilton a avoué qu’il avait les nerfs à vif à chaque fois que le soigneur de Roscoe le contactait.

Interrogé sur l’état de santé de Roscoe avant Imola, Hamilton avait révélé qu’il venait de sortir d’une pneumonie.

"Il va plutôt bien maintenant. Il a 12 ans et demi, c’est donc un vieux garçon. Il a eu une pneumonie, mais heureusement, il va bien maintenant."

"Mais c’est sûr, à chaque fois que je reçois un SMS de la dame qui s’occupe de lui, mon cœur s’arrête pendant une seconde parce que je me dis : ’Et maintenant, que va-t-il se passer ?’."

"Il est rare qu’un bouledogue vive aussi longtemps que lui. Il a toujours envie de jouer. Il a toujours cet esprit jeune. Il aime beaucoup dormir."