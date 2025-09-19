Cadillac va lancer ses premiers tests F1 avec Perez

Cadillac F1 devrait louer une Ferrari de 2023 à la Scuderia pour s’entrainer aux procédures en piste avant de démarrer officiellement en Formule 1 la saison prochaine.

Les premiers essais devraient avoir lieu à Silverstone la semaine prochaine. Sergio Perez a en effet confirmé se préparer pour ce premier test avec Cadillac F1. Le Mexicain a annoncé qu’il se rendrait en Angleterre la semaine prochaine pour poursuivre ses préparatifs pour la saison 2026 et piloter cette monoplace.

"La semaine prochaine, je serai à Charlotte et en Angleterre. Pour moi, il est important de piloter cette année, notamment pour mon cou, afin que mon corps s’adapte à nouveau à ce qui va se passer en 2026."

"Je m’entraînerai sur simulateur et je prévois de tester une F1."

Cette information n’a toujours pas été officiellement confirmée par Graeme Lowdon, directeur de l’écurie, ni même que c’est une Ferrari de 2023 qui sera utilisée (photo ci-dessous). Selon lui la monoplace qui sera utilisée pour ces essais n’est pas importante.

Le règlement TPC (Tests of a Previous Car) autorise des essais privés pour un concurrent utilisant des voitures conçues et construites conformément au règlement technique actuel mais qui ont au moins deux ans.

En résumé, pour Cadillac, une participation nécessite une F1 de 2022 ou 2023. Or, en tant que nouveau constructeur à partir de l’année prochaine, l’équipe américaine ne dispose pas encore de voiture.

Le règlement autorise un concurrent à utiliser une voiture adaptée d’une équipe concurrente, sous réserve d’une autorisation préalable de la FIA.

"La voiture qui roulera n’est pas vraiment importante. Nous ne cherchons pas à réaliser ce test pour améliorer quelque chose, contrairement à ce que beaucoup d’autres équipes cherchent à faire actuellement."

"Nous voulons que les mécaniciens s’habituent à retrouver cette mémoire musculaire du travail avec une voiture réelle. Il n’y avait pas forcément d’une Formule 1 d’ailleurs. Tant mieux si c’est le cas, c’est ce que nous essayons d’avoir pour les procédures d’exploitation."

Les F1 plus anciennes que la réglementation TPC peuvent également être utilisées dans le cadre de la réglementation des Essais de Voitures Historiques (THC), et Lowdon a indiqué que cela pourrait être une option pour d’autres essais d’ici 2026.

"Si une voiture atteint un certain âge, elle devient une voiture historique. Nous pourrions donc effectuer des essais THC, ou autre chose. En réalité, je ne m’attarderais pas trop sur le fait qu’il s’agisse de TPC, de THC, ou autre, ni même d’une F1. Nous souhaitons un environnement où les mécaniciens s’habituent les uns aux autres et apprennent les méthodes de chacun."

Bien que le siège principal de Cadillac se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, l’équipe a également établi un quartier général à Silverstone, mais Lowdon a précisé qu’un tel test ne devait pas nécessairement se dérouler proche de la base, même si ce sera le cas pour ce premier test mené par Perez.

"Cela dépendra de l’emplacement des voitures que nous utiliserons, car, encore une fois, l’emplacement importe peu. Cela pourrait être n’importe où. Ce pourrait être en Europe, en Espagne, en Italie. L’emplacement importe peu. Idéalement, nous préférerions une météo stable, mais bon, ce n’est pas vraiment important. L’essentiel est que tout le monde soit ensemble et apprenne à travailler ensemble."