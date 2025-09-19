Alpine F1 confirme ses prédictions : au fond du peloton à Bakou !
L’A525 n’est pas assez rapide après les Libres 1 et 2
Alpine F1 a parcouru 75 tours aujourd’hui du circuit de Bakou, en Libres 1 et 2 avec Pierre Gasly (39 tours) et Franco Colapinto (36 tours).
Sans grande surprise, ce tracé urbain ultra rapide ne correspond pas aux qualités de l’A525. Alors que les deux pilotes étaient 19e et 20e en Libres 1, c’était un peu mieux en Libres 2 avec Gasly 16e. Colapinto a lui fini dernier à 7 dixièmes de son équipier.
"C’est clairement l’un de ces circuits qui aspire toute votre attention dès le premier tour. Il faut s’armer de patience et gagner petit à petit en confiance et en vitesse, surtout quand la piste n’est pas encore optimale. Malgré tout, c’est grisant avec des vitesses aussi élevées," commente Gasly ce soir.
"Ce ne sera pas facile pour nous sur ce tracé et nous en étions conscients avant ce week-end. Nous savons sur quoi nous devons travailler et nous essaierons d’optimiser le matériel à notre disposition. Aujourd’hui, nous avons testé différents réglages et niveaux d’appui pour déterminer la meilleure direction à prendre. Je crois que nous avons identifié des axes d’amélioration, donc nous chercherons à progresser en Essais Libres 3 avant d’attaquer les qualifications."
Colapinto a trouvé "agréable de reprendre le volant aujourd’hui sur une piste qui me rappelle de beaux souvenirs de l’an dernier."
"Ce tracé offre de bonnes sensations et, comme sur d’autres circuits urbains, il faut y aller étape par étape, sans prendre trop de risques dès le vendredi. Nous avons réalisé des tours propres et recueilli beaucoup de données à analyser ce soir pour bien préparer les qualifications, avec pour objectif d’être à notre meilleur niveau au bon moment."
"C’était une journée piégeuse avec quelques interruptions et drapeaux jaunes, et nous avons encore du travail pour trouver davantage de performance. Nous avons observé des différences intéressantes dans le peloton concernant la stratégie pneumatique sur un tour lancé, donc nous verrons comment cela évoluera demain."
