Pourquoi Perez sera précieux pour Cadillac F1 selon Verstappen

Sergio Perez, sera un pilote très précieux pour Cadillac en Formule 1, une équipe qui se prépare activement en coulisses pour entamer aussi bien que possible sa première saison dans la catégorie reine.

Ces bons mots viennent de Max Verstappen, qui estime que son ancien coéquipier chez Red Bull, est un très bon choix pour les Américains.

Le pilote mexicain a rejoint l’équipe du groupe General Motors aux côtés de Valtteri Bottas, ce qui constitue un duo avec une très solide expérience pour une nouvelle équipe sans expérience de la F1.

Le pilote Red Bull nous a expliqué que la diversité de l’expérience de Perez permettrait d’orienter les choses dans la bonne direction pour Cadillac.

"Checo a piloté pour de nombreuses équipes différentes, il connaît donc parfaitement leur fonctionnement."

"Chaque équipe fonctionne un peu différemment. C’est déjà une caractéristique très intéressante : il est intéressant de comprendre les points forts des équipes et les points faibles des équipes. C’est comme ça que cela fonctionne pour un pilote en dehors du cockpit."

Perez a débuté sa carrière en F1 chez Sauber, a ensuite roulé chez McLaren et Force India/Racing Point avant de rejoindre Red Bull.

Avec Cadillac, il entamera un nouveau cycle de réglementations, son 5e, en 2026.

Cet aspect est également crucial aux yeux de Verstappen.

"Du côté du comportement des voitures, Checo a connu de nombreuses réglementations, des réglementations différentes. Elles ont permis certaines choses, d’autres non, voire même été interdites, ce genre de choses."

"Avoir une compréhension générale de ce qu’est une excellente voiture et de ce qu’est une voiture qui n’est pas fantastique – je pense que c’est très précieux pour eux au départ."

"Il a travaillé avec de nombreuses grandes équipes, donc j’espère que cela les aidera à progresser dès le début, car il n’est jamais facile de se lancer en Formule 1 et d’être compétitif d’emblée. Mais on verra bien."